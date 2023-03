Laura Escanes y su nueva pareja, Álvaro de Luna estuvieron de vacaciones, disfrutando del sol, de la playa y de la buena compañía de ambos. Pues en los primeros meses de su romance seguro que están disfrutando de la pasión de los inicios. Aun así la exitosa influencer no pierde fuelle en Instagram y sigue actualizando su día a día para que sus seguidores no se pierdan nada.

Como ha hecho en muchas ocasiones, Escanes no tiene problema en mostrar su lado más sensual en sus imágenes. Y en este caso quiso recuperar un recuerdo importante para ella, en un momento de felicidad en el mar. La catalana aprovechó para publicar una foto desde un barco para enseñar su figura con un desnudo en el que luce espectacular.

La influencer además ha revolucionado a sus seguidores, no solo por la imagen sino por las palabras con las que Escanes ha acompañado su imagen de su estancia en la Islas Maldivas: "Solo pienso en...". Esa frase, evidentemente, ha disparado todo tipo de rumores sobre la pareja, precisamente durante una semana en la que la catalana ha estado en el foco mediático.

Cruce de palabras entre Laura Escanes y Risto Mejide

Pues bien, pese al tiempo parece que entre ambos todavía puede existir algo de malestar o resquemor tras la ruptura. Al menos la influencer y el presentador han estado en boca de todos este fin de semana por un cruce de post en Instagram que para muchos ha sido interpretado como un zasca. Y todo comenzó con una confesión de ella.

"La frase de 'el amor no tiene edad' me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay una edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también, que a veces nos confundimos", escribió la joven en un tuit.

Y todo a raíz de una anterior declaración de Risto en la presentación de su último libro, Dieciséis notas, en Mediaset. "Yo estoy bien, soy feliz y me enamoro con independencia de la diferencia de edad. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les de la puñetera gana?", expresó.

Tras las críticas y los posicionamientos -cada cual siempre expresó sus ideas sin hacer referencia al otro-, Risto decidió hacer una publicación con una ilustración creada por su nueva pareja, Natalia Almarcha.

"Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración", ha publicó. Un post dedicado a ella pese a las múltiples críticas.

No fue cuestión de edad. Simplemente, la llama se apagó y pronto apareció también una nueva persona, Álvaro de Luna. Lo cierto es que Laura inició pronto su nueva relación con el cantante y aunque no ha trascendido si tuvo (o no) que ver con ese divorcio, la propia Laura Escanes reflexionó al respecto.

"Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Ni él a mí, ni yo a él". Este fue el motivo por el que la llama se apagó.