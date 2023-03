DMAX España emitió en agosto de 2020 un reportaje del periodista David Beriain tras su encuentro con un sicario. En efecto, un sicario; una persona encargada de acabar con la vida de otra a cambio de dinero, algo que constituye un delito en España.

Meses después de aquella dura emisión, por obra y gracia de TikTok, se han comenzado a reproducir de nuevo los clips de aquel encuentro. Ni David ni sus dos cámaras, que se encontraron con el sicario en una habitación cerrada, sin luz y le entrevistaron mientras él portaba una máscara y usaba un micrófono que distorsionaba su voz, pudieron ver el rostro de esta persona.

Él mismo se encargó de ello. El sicario, de origen español -como él mismo reconoce- contesta a varias de las preguntas del periodistas, entre ellas a esta. "¿Qué costaría que me mataras a mí?".

Los sicarios en España y su vínculo con los narcos

En el programa 'Clandestino en España', David Beriain se sometió a una de las entrevistas más duras de su carrera. Enfrente, pese a tener el rostro tapado, tenía a un sicario. El sicario relató algunas de sus premisas para poder acometer sus 'encargos': basta con nombre, foto y dirección.

El sicario reconoce en la entrevista que la gran mayoría de encargos proceden de narcotraficantes y pese a que no se atreve a dar más datos, reconoce que cada vez más son personas de origen español las que contratan sus servicios. Sobre la existencia de otros sicarios de origen español prefiere guardar silencio. "Es mejor no contestar a eso. Yo sé quién soy, dónde estoy y a quién he matado".

"Cuando empiezas intimida, pero una vez has comenzado ya lo ves como un trabajo. Es muy sencillo y difícil a la vez", reconoce. "

Según él, su trabajo comienza con relaciones "en la calle" y acaba llegando un momento en el que "te enfrentas a la situación. Al final lo haces y ya está".

El periodista, para acabar, le pregunta por el precio de la muerte. "Por no poner ningún ejemplo, qué costaría que me mataras a mí? 25.000 euros, por adelantado y en efectivo. Yo pido que lo dejen en un sitio y cuando cobro me pongo a trabajar".