¡Bombazo amoroso en Primera División! Alejandra Rubio ha olvidado la soltería y según apunta la prensa del corazón, la influencer ya tiene ocupado su corazón otra vez. La hija de Terelu Campos ha sido pillada con un deportista de élite por las calles de Madrid y muy cariñosos para ser solo amigos, al menos, así lo asegura esta información de la revista Pronto.

Así pues según la citada publicación la influencer no se escondió y dio rienda suelta a su flechazo con este futbolista de Primera División por las calles de Madrid y sin nada que decir que cantaría Maldita Nerea. ¡El romance de la temporada!

Alejandra Rubio y Carles Aleñá, ¿la pareja del año?

Hace tan solo dos meses, Alejandra Rubio acudía al plató de Viva La Vida con una importante noticia. La hija de Terelu Campos anunció que rompía con su pareja Carlos Agüera. Una información que nadie esperaba, ni la propia Emma García.

Rubio explicó en aquel momento que la principal razón se debía a “diferencias de la vida”, que a cualquier pareja le pueden ocurrir. La influencer añadía que no había “ningún motivo en concreto”.

"Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya no", sentenciaba aquel 29 de enero en Telecinco sobre su ex pareja.

Sin embargo no ha tenido que esperar mucho tiempo Alejandra Rubio para disfrutar del amor, amistad o de lo que sea. Pronto asegura que desde hacer semanas Aleñá y la influencer llevan conociéndose. Tanto es así que ya han sido pillados besándose por la calle.

Todavía ninguno ha dicho palabra sobre la relación sentimental que mantendrían ambos, pero, en este caso el vestuario del Getafe estaría ganando una nueva influencer, pues Estela Grande, también influencer, es pareja de Juan Iglesias, por ejemplo.