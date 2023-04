Los cajones de la ropa tienden a coger olor a humedad con el paso del tiempo. Las prendas acaban oliendo mal y, para evitarlo, es clave que la ropa no coja humedad en ninguno de los pasos del lavado. Evitar esto suele ser complicado, pero siempre existe un truco para conservar las prendas con buen olor antes de vestirnos.

Para eliminar este tipo de olores del cajón, el uso de las pastillas de jabón suelen ser un gran remedio. Las de lavanda y eucalipto son las más utilizadas y demandas debido al aroma intenso que desprenden. Lo único que debemos hacer es introducir la pastilla en nuestro cajón dentro de un calcetín sin cerrarlo por completo. Lo más recomendable es cambiar la pastilla cada cuatro o cinco semanas porque el olor disminuye con el tiempo.

La solución al problema

Todo problema tiene solución y, para este caso, existen dos trucos caseros para eliminar el olor a humedad en el cajón. El primero consiste en limpiarlo con bicarbonato de sodio. Se trata de mezclar en una taza de agua tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Después, utilizaremos un cepillo suave para frotar el cajón y retirar los restos de bicarbonato con un trapo húmedo.

El uso del café molido es otro remido que podemos utilizar para eliminar la humedad de los cajones. El remedio es muy sencillo. Se trata de introducir el café en un saco y dejarlo durante unos días en el interior del mueble.

Elimina el olor a humedad en la ropa

El primer consejo a llevar a cabo es el de tender la ropa al aire libre siempre que sea posible. Si no puede ser porque no tenemos terraza, lo ideal es poner un tendedero en una habitación con buena ventilación. Antes de guardar la ropa en el armario, nos tenemos que asegurar de que está completamente seca para evitar la humedad en el cajón.

Si el olor a humedad no se va de nuestras prendas, se puede añadir una taza de vinagre. Puede parecer extraño este recurso, pero el olor a vinagre no es un problema porque desaparece durante el lavado. Añadir medio zumo de limón es otra medida si no queremos utilizar el vinagre.