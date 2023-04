En julio de 2022 se produjo un cambio radical en la parrilla de televisión de Telecinco. Tras muchos años de éxito, Telecinco dejó de apostar sorprendentemente por Viva la Vida, un magazín que conseguía tener audiencia de manera estable y contribuía a mejorar los datos de la cadena el fin de semana.

Mediaset España echó la persiana de un programa, siendo el pasado 24 de julio de 2022 la última edición del programa tras terminar contrato de la cadena con su productora, Cuarzo. Emma García, que era la presentadora de aquel espacio televisivo, se despedía de la audiencia entre lágrimas. "Somos unos afortunados de haber llegado hasta aquí", manifestada.

La nueva apuesta de Telecinco tras Viva la Vida: 'Fiesta'

No hubo tiempo ni para echar de menos a Viva la Vida. Telecinco estrenó rápidamente Ya es verano, producido por Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo. Tras un estreno más que discreto, culminó el verano y el 25 de septiembre Telecinco canceló el programa. Duró desde el 24 de julio hasta el 25 de septiembre.

Unos días antes de anunciar el cese definitivo de Ya es verano, Mediaset anunció que Emma García, sin trabajo desde la finalización de Viva la Vida, regresaría pronto a antena. Tras avanzar días después la Revista Semana el formato... llegó a la vida 'Fiesta'.

Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco

Regresó Emma García por todo lo alto. Fiesta se estrenó el 1 de octubre de 2022 y hoy en día sigue en antena. Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán formaron el primer plantón del programa.

El formato de Fiesta, en Telecinco

Por partes... ¿Qué es Fiesta? Liderado por Emma García, Fiesta es un magazín de crónica social que cuenta con entrevistas a sus protagonistas en el plató, tertulias con un amplio plantel de colaboradores y reportajes, además de la última hora de los realities que la propia cadena lanza: Supervivientes, por ejemplo.

Horario de Fiesta, en Telecinco: Sábados y domingos, a las 16:00 horas.

Amor Romeira ha ganado un juicio a Adara en pleno Supervivientes

Mientras Adara hace su concurso en Supervivientes la vida sigue en España. Y a la influencer le ha llegado una dura noticia mientras está en Honduras. Amor Romeira, a quien denunció recientemente por calumnias e injurias -solicitándole 15.000 euros de indemnización- le ha ganado un juicio.

Amor Romeira lo ha contado en directo en Fiesta, donde ha dado a conocer el objeto de la resolución: "Estoy contenta porque mis abogados y yo hemos ganado en primera instancia una denuncia o querella, no sé cómo llamarla, que me puso Adara Molinero. Ahora en primera estancia he ganado, ella tiene derecho a recurrir, espero que si tiene ganas de hacerlo que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro, todo detallado que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos hecho ninguna falta a la verdad", ha dicho.

¿Qué ocurrió para que Adara demandara a Amor Romeira?

Todo se remonta a 2021. El 31 de enero de ese año se produjo una pelea entre Marta Peñate y Adara Molinero en el centro de España. Amor Romeira se hizo eco de la información sobre la trifulca y Adara se enfadó con ella. "Si tú te has peleado en la calle, siendo un personaje público, tienes que entender que esto es notorio y que es público", explica Amor Romeiro. Y el juez le ha dado la razón. Que se hiciera eco no constituye ninguna falta al honor de Adara.