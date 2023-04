Alba Carrillo no volverá a ser colaboradora de 'Ya es mediodía' ni otro programa de Telecinco. La modelo y finalista de 'GH VIP' ha sido despedida del programa presentado por Joaquín Prat, incorporándose además en la lista de personajes famosos vetados en la programación de la nueva etapa de Mediaset sin Paolo Vasile, según informó La Razón y verificó YOTELE.

Fuentes de Unicorn Content consultadas por YOTELE señalan que el contrato de Alba Carrillo con el espacio finalizó el pasado 31 de marzo, no siendo renovado, por lo que ha provocado su salida del equipo de colaboradores habituales.

Una de las colaboradoras televisivas más activas en cuanto a vida sentimental, sin lugar a dudas es Alba Carrillo. La también influencer es una habitual en este tipo de informaciones y además, en muchas ocasiones generan apasionantes culebrones que dan para una semana o más de platós. Entrenamiento puro… que no seguirá en Mediaset por ahora.

De hecho Alba Carrillo había sido noticia después de que la relacionaran con uno de los actuales participantes en La Isla de las Tentaciones. Según contó La Cuernis en Instagram, la influencer estaba viéndose varias semanas con Alejandro Pérez. Este, fue el novio de Laura Boado y seguro que de confirmarse el romance da pistas del desenlace de lo que ocurra en la isla.

Sin embargo, fue la propia Alba Carrillo la que desmintió esta relación. Todo lo contrario a lo que ha hecho ahora, presentando en sus redes a Rubén como su nuevo novio. En el vídeo que publica en su Instagram, Alba Carrillo dice: "es el cumpleaños de mi nuevo novio, di algo novio". Y el joven, que se llama Rubén y es trompetista profesional, señala: "es un placer estar aquí, he venido para quedarme".

Los planes de Alba Carrillo tras ser vetada por Mediaset

Mientras la audiencia ha clamado contra Mediaset por esta decisión. La ex colaboradora mira al futuro después de la televisión, eso sí, sin hacer declaraciones. Así lo recoge la revista Semana que asegura que se ha puesto en contacto con Carrillo, pero esta no ha querido hacer declaraciones.

Aunque la colaboradora televisiva se ha quedado sin trabajo gracias a sus apariciones en los distintos platós de Telecinco y su faceta como influencer por ahora no tendría problemas económicos.

Asimismo Carrillo lleva estudiando a través de la UNED el Grado de Criminología, un segundo grado para la influencer, ya que se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas.

"Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y, por qué no, opositar para ser policía judicial. Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad”, aseguró la televisiva en su momento.

No se sabe si Carrillo peleará por continuar en Telecinco, sin embargo, desde la cadena van más allá sobre los motivos de este veto tal y como cuenta Semana: “La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas. Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras".

Alba Carrillo: De Courtois al escándalo con Jorge Pérez

Allá por 2019 Alba Carrillo y Thibaut Courtois se convirtieron en la pareja del momento. La revista Semana dio la exclusiva del romance entre la ex de Feliciano López y el portero del Real Madrid.

La pareja fue pillada en un restaurante de moda en Madrid prodigándose gestos y muestras de cariño. Las citas entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois sirvieron para dar a conocer su relación, que duró relativamente poco.

La supuesta infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo dio muchos días de salseo a la prensa del corazón en España. Con el paso de los días y las declaraciones de personas cercanas y de los implicados, se fueron conociendo más detalles de ese supuesto encuentro íntimo entre Carrillo y Perez. La ya ex colaboradora de Mediaset fue la protagonista invitada para someterse a las preguntas del Polígrafo en el último Deluxe. Carrillo respondió a las preguntas más íntimas y calientes de esa relación con Jorge Pérez y destaca que su versión no es mentira, ni un montaje.

Carrillo reconoció que Jorge Pérez "no quería romper la relación" y comenta las intimidades de sus conversaciones: "Hay mensajes comprometidos. No eran mensajes sexuales, eran más de cariño, de roneo… En privado, claro. No es solo lo que nos comentábamos en las fotos de Instagram". En algunos de esos mensajes revelados por Carrillo, Jorge Pérez le dijo a la colaboradora televisiva que "no se hubiera casado si la hubiera conocido antes".