Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Ahora bien, precisamente el fichaje de la infiel de La Isla de las Tentaciones ha conllevado las críticas de parte de la audiencia. Quizá por aquello de que es un programa donde se viene a buscar el amor y no a romperlo, porque no cae bien o simplemente porque los fans de Lidia Torrent son legión. Comentarios contra Laura Boado "No se trata de su infidelidad, creo que su actitud de cría, sus formas de mal hablar de su pareja como una niña estúpida, creo que le ha perjudicado claramente a su imagen pública. Cae Mal es inevitable, no juzgando su infidelidad que es algo asqueroso y reprochable.. .Su actitud".

"Así es como se paga en este país ser infiel a su pareja, con un Premio, manda narices".

"¿Por qué os empeñáis en meternos con calzador a las más odiadas? ¿Qué pinta esa ahí? ¿No os dais cuenta de que nadie la soporta? ¿Quitáis a Lidia para meter a esto?".

"Me parece de risa que cojan a la tía que peor cae de todas las ediciones... Que la cojan de mala para una serie, si acaso".

"La peor sin duda, sin gracia, sin personalidad y más saboría que desayunar avena. Vaya casting".

"Motivo para no ver First Dates, lamentable". ❤ ¡Esto si que es un auténtica tentación para #FirstDates! ❤



🏹 Laura Boado será nueva camarera del restaurante más romántico de la televisión 🏹 https://t.co/qLZmy0pRFF — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 28 de marzo de 2023