Toda moneda tiene dos caras. Si la inmensa mayoría de la audiencia (salvo los haters de turno) es feliz por Rafa Castaño, un humilde periodista que se ha llevado el bote más alto de la historia de Pasapalabra, eso conlleva una triste realidad. Y es que Orestes Barbero, otro carismático concursante, se ha quedado sin el premio... y sin salir más en el programa.

Las normas permiten al perdedor del rosco volver al día siguiente sometiéndose a la silla azul, a no ser que el ganador se haya llevado el bote. Por eso tanto Rafa como Orestes han dejado el concurso de Antena 3 y ahora viven realidades diferentes: uno tiene un millón (el otro es para Hacienda) para invertir y el otro ha perdido su trabajo, que era pasarse el día estudiando para saberse los cineastas, deportistas y personajes históricos que le pudieran preguntar para el rosco.

La nueva realidad de Orestes: "Está muy desanimado"

Es cierto que se ha llevado más de 200.000 euros que tenía acumulados por ir ganando roscos cada noche, pero Orestes está decepcionado por no haberse hecho con el ansiado bote. No lo sabemos por él, que apenas ha hecho apariciones públicas. En las últimas semanas, estando ya grabado el último programa, no estaba usando Twitter, donde solía ser muy activo. Desde la emisión sólo ha reaccionado al recibimiento que le hizo el Burgos CF, el equipo de su tierra, que le invitó a hacer el saque de honor en El Plantío.

Un gran honor en mi tierra. https://t.co/qQCZJTutLf — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 19 de marzo de 2023

Sí ha hablado alguien que le conoce un poco mejor: Luis de Lama. Se trata de otro de los grandes concursantes de esta época del programa en Antena 3... y tampoco ganó. Compartió grandes duelos con otro célebre como Pablo Díaz y tras una derrota ante el violinista fue expulsado en una silla azul. Pese a ello es muy popular en redes sociales y fue invitado a Espejo Público para hablar del hito de Rafa Castaño.

Luis de Lama niega el tongo en el rosco de Pasapalabra

Otro de los clásicos cada vez que pasa algo en un concurso de la tele, para bien o para mal, es asegurar que ha habido tongo. Sobre todo al haberlo acertado todo del tirón. El propio Rafa ha reconocido que notó que últimamente las preguntas enciclopédicas, las que piden respuestas que no tienen nada que ver con el vocabulario, eran más fáciles. Pero para los dos. Luis fue claro en este sentido: "Eso que dicen del tongo, que el ‘Rosco’ de Rafa es muy fácil... no hemos visto el de Orestes, pero ya os digo yo que el de Rafa no era fácil para nada. Dándole muchas vueltas a lo mejor habría sacado el matemático, pero la 'E' no la sabía".

Por otro lado, confirmó cómo se siente el burgalés, el gran derrotado: "Está muy desanimado pensando en cuando no se le vino 'doxografía' o, cuando sabía a lo mejor otra de diccionario y no la dijo". La envió al palo cuando tuvo sus oportunidades y ahora está resignado. Ahora toca hacer trabajo mental: "Estará intentando encajar todas las piedrecitas para que su cerebro diga: 'Venga, vamos a salir adelante porque si no nos vamos a volver locos'. Intenté darle muchos ánimos pero es normal que se sienta así después de siete años estudiando y tenerlo ahí, porque lo ha tocado varias veces". Una lástima.

Un nuevo proyecto... ¡en el cine!

Lo cierto es que Orestes es una caja de sorpresas y el primer cambio en su nueva vida es pasar de la televisión a la gran pantalla. El castellano ya es famoso gracias a su brillante paso por Pasapalabra y ha hecho un cameo en El Hotel de los Líos, una comedia en la que intervienen actores como José Mota, Pepe Viyuela o Paz Padilla. Ya está disponible en los cines y seguro que verse ahí anima al exconcursante.