'4 estrellas' ha necesitado poco tiempo para convertirse en uno de los emblemas de TVE. Con audiencias que superan el millón de espectadores cada noche y una media del 8'3%, esta ficción se ha asentado bien en el access prime time de La 1. Sin embargo, es de esperar que ahora muchos de los fans empiecen a echar de menos la serie.

TVE se lanzó a la piscina con un presupuesto de 14 millones de euros para 127 capítulos y un elenco respetable con figuras como Antonio Molero o Toni Acosta. Al principio, para enganchar al público, también aparecía Antonio Resines. Otra de las actrices más llamativas es Belén Écija, hija de Daniel Écija - el creador del serial- y Belén Rueda. Una apuesta diferente para dar la cara en una franja que 'El Hormiguero' domina con puño de hierro y en la que 'GH VIP: última hora' sigue hundiendo a Telecinco como lo hacía el efímero 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez.

⭐⭐⭐⭐ ¿Volverá Ricardo Lasierra a Vera del Rey?



En el próximo episodio, Clara, Silvia y Marta reciben un mensaje de su padre en el que les anuncia que regresa a Vera del Rey, después de haberse marchado sin avisar#4Estrellashttps://t.co/6VXl5wTb2h — La 1 (@La1_tve) 30 de noviembre de 2023

La cadena pública intentó eliminar esta franja para adelantar la oferta principal de su prime time, pero la consecuencia fue una pérdida insostenible de audiencia que le llevó a dar marcha atrás y volver a hacer acabar sus programas estrellas a la 1 de la madrugada. Dando por imposible ir mucho más allá del millón, las audiencias se dan por buenas en comparación a otros programas que tuvo La 1 en este horario y la serie ha renovado para una segunda temporada.

Una trama llena de culebrones y polémicas

Al más puro estilo de las telenovelas de después de comer pero sin ambientarse en épocas pasadas, '4 estrellas' nos cuenta el día a día de Vera del Rey, un pequeño pueblo en el que todos se conocen y no faltan los amoríos. El Hotel Lasierra, que obviamente tiene cuatro estrellas, es el lugar donde todo gira. Las tramas van desde una relación sentimental entre empleadas del restaurante hasta una boda en la que no sabemos cuál va a ser la novia o un polémico flirteo... ¡entre primos!

Lo llamativo de esta serie es que ha conseguido enganchar a los jóvenes, que han llegado a dar un 16% de audiencia a algunos capítulos. Entre la mediana edad está pasando sin pena ni gloria pero los adultos de 45 a 64 años y las mujeres jubiladas también están dando buena acogida al serial, según datos difundidos por RTVE. Veremos qué culebrones esperan a Vera del Rey en la segunda temporada.

Doble cancelación sorpresa de '4 estrellas'

Los grandes fans de '4 estrellas' no están de enhorabuena últimamente. Ni este miércoles ni este jueves pudieron ver el serial. Y fue por dos motivos de peso: un adiós y un hola. Primero se debió al capítulo final de 'Cuéntame cómo pasó', que vino precedido por un especial que repasaba la trayectoria de la mítica serie. Y después fue por el estreno de 'No sé de qué me hablas', que supone el regreso de Mercedes Milá a TVE 33 años después para presentar un formato bastante original junto a Inés Hernand... y competir exitosamente con Gran Hermano.

La cadena pública todavía no ha informado de sus planes para este nuevo programa, que debutó con números ligeramente superiores a '4 estrellas'. Podemos dar por seguro que el miércoles sí volverá la serie pero no sabemos qué pasará el jueves. En caso de haber cuádruple emisión como de costumbre, la semana que viene se cerrará el telón de la primera temporada emitiendo los cuatro capítulos que quedan.

RTVE da sus explicaciones

Hay que resaltar también que José Pablo López, director de Contenidos Generales de la corporación pública, explicó en Twitter tras cancelar la emisión de la ficción el miércoles y el jueves que la decisión "está acordada con la productora y obedece a motivos ajenos a RTVE". Al parecer, The Good Mood va muy justa de tiempo para poner a punto la temporada 2 y le está pillando el toro. Por tanto, las dos partes prefieren alargar un poco más la primera tanda de episodios para que no tenga que haber un parón entre una y otra.