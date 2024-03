El tremendo 'zasca' de Tony Aguilar a las hermanas Pombo tras criticarlo en su documental

La segunda temporada del documental de la familia Pombo no deja de acaparar titulares. Y es que estos cuatro nuevos episodios, distribuidos a través de Prime Vídeo, sobre el día a día de una de las familias más conocidas de las redes sociales, ha logrado enganchar a millones de espectadores.

Las hermanas comenzaron promocionando el documental en 'El Hormiguero', donde María Pombo, la más conocida del clan, dejó simpáticos titulares como cuando confesó que utilizaba un culo postizo para acudir a los eventos.

Pero más allá de las escenas simpáticas, el documental ha mostrado también la otra cara de las hermanas y, de hecho, las discusiones y rifirrafes parecen formar parte del día a día de la familia, que no duda en picarse delante de las cámaras, en una prueba más de su naturalidad.

Uno de los momentos de mayor tensión del documental ocurre durante la celebración de la gala de los 40 Music Awards. Allí, María Pombo tenía que presentar y dar paso a una actuación musical de la mano del locutor y DJ Tony Aguilar. María, que ha confesado en innumerables ocasiones que no le gusta hablar en público, se subió al escenario pero no fue capaz de articular palabra, recayendo el peso de la gala en manos de su compañero.

En el documental puede verse como María se baja del escenario y dice sentirse "la mujer más estúpida del mundo" dando a entender que Tony Aguilar no la ha dejado hablar. Luego se retractaba y explicaba que seguramente lo que el presentador pretendía era tomar las riendas de la gala porque ella le había dicho que estaba muy nerviosa. Unas palabras con las que Marta Pombo, la mediana de las hermanas, dice no estar de acuerdo: "No veo que te quiera ayudar".

La polémica ha saltado a las redes sociales y muchos de los seguidores de las Pombo han tachado de injustas estas palabras y el aludido no ha dudado en responder a través de la red social X.

"Queridas hermanas Pombo. Efectivamente, María está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenía que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mí".