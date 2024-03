Como cada edición, no podemos evitar hacer cierto 'spoiler'. Lo hacemos durante el programa dado que conocemos varias interioridades de algunas de las parejas participantes incluso antes de que se emita el programa. No nos gusta abusar, pero es cierto que nos cuesta no compartir con vosotros algunas de las cosas que se emitirán más adelante. Vamos con un breve resumen de lo que nos espera en El Reencuentro de La Isla de las Tentaciones de seis meses después. Que, para la mayoría de los televidentes, ocurre realmente unos días después de la hoguera final.

Es importante recordar que el programa se graba en verano y se tiran varias semanas haciendo y desaciendo todo lo que pueden. Entran parejas previamente rotas, otras con dudas y algunas prácticamente incorruptibles por la carne ajena. Veamos qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen adelante con sus relaciones antes de que quede atrás el mejor programa de Telecinco.

La Isla de las Tentaciones: ¿Qué parejas siguen juntas?

Lo primero hagamos mención a las dos parejas que abandonaron el programa a las primeras de cambio. Alba Casillas y Rober hubieran dado bastante juego, pero lo cierto es que él quiso marcharse de la villa en menos de 48 horas. Y ella, claro está, también tuvo que hacer las maletas y marcharse. No siguen juntos. La prima del exportero del Real Madrid incluso le acusa a su ex de tontear con muchas de las tentadoras una vez fuera del programa. La noche es muy peligrosa.

También rompieron Andrea y Álvaro. Llegaron a La Isla de las Tentaciones como una pareja extraña, ya que ella sólo tiene 18 años, aunque ya llevaba dos saliendo con su pareja, de 26. Poca solidez y menos madurez la que mostró especialmente ella, desquiciada en cada intervención. Todo apunta a que se dieron una segunda oportunidad o algo parecido, pero podríamos estar ante una sobreactuación de libro. Atentos a las caras de Sandra Barneda cuando tenga a Andrea delante.

Nico y Ruth en 'La isla de las tentaciones'. / Mediaset

María y David tuvieron una crisis porque él estuvo cerca de caer ante una de las insinuaciones más calientes de la historia de La Isla de las Tentaciones. Lo cierto es que sujetó bien los caballos y se fueron juntos tras la hoguera final. Seis meses después siguen formando pareja.

Ruth y Niko se fueron juntos y todavía están igual, con ella tratando regular a su pareja y logrando que las redes sociales pidan al joven que abra los ojos y abandone a Ruth.

Ana y Borja, de enhorabuena

Borja y Ana entraron como la pareja más consolidada y aunque ambos estuvieron poniéndose a prueba y traspasando varios límites, lo cierto es que lo superaron. Ella llegará embarazada a la cita con Sandra Barneda, ya que esperaban una descendencia que ya se ha producido. Napoli, que es un petardo, hará lo que mejor se le da, que es poner el ventilador contra las parejas de sus pretendidas. Volverá a perder el duelo, como casi siempre.

Álex y Gabriela, haciendo trucutrú en La Isla de las Tentaciones / Telecinco

Álex, con otra ex entre 'Gabrieladas'

Marieta y Álex, evidentemente, no siguen juntos. Cada uno se fue por su lado y él, además, muy bien acompañado por Gabriela. Marieta 'patillas' sigue igual de tóxica y original que siempre. Pero debe padecer que su ex sigue adelante con su relación. Álex, por su parte, se tomó un tiempo de relax respecto a Gabriela tras salir del programa de Mediaset y lo hizo para volver con una ex previa a Marieta. Se trata de Elena. Sí, a la que le puso los cuernos con Marieta en una relación paralela y para lelas. En los últimos meses también dejó a Elena y empezó a salir de nuevo con Gabriela. No sabemos si es tan dependiente emocional como le acusaba Marieta, pero queda claro que es un inconformista y le gusta repetir plato. Ah... y Marieta se lió con otro tentador una temporada, pero desde hace unos meses tiene otra pareja.

Adrián y Mariona dan mucha pereza. Los dos. Ella se lió con su pretendiente, mientras que él subió un escalón y tuvo sexo. Que sí, que luego se sentía mal y demás, pero la cosa es que fue infiel y eso ella no lo iba a perdonar. De todas formas, lo más ridículo fue la hoguera final en la que él no era capaz de componer una sola frase con sentido.

Vídeo del ridículo del último de Adrián