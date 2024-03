¿Quién puede resistirse a un café de buena mañana para empezar el día? Una buena taza de esta bebida es una de las más consumidas en las primeras horas del día. Los beneficios del café son numerosos, pero no es menos cierto que a muchas personas no le sienta bien la ingesta de cafeína o simplemente no le gusta el sabor de esta bebida. Así que en este artículo te mostramos las mejores opciones que recomienda la universidad de Harvard para sustituir el café cada mañana.

En primer lugar es importante reconocer las propiedades y la composición de esta bebida. Gran parte del café es agua y está elaborado a base de los granos de la planta de café, que han sido previamente tostados. La principal propiedad de esta bebida es que supone un fuerte estimulante para el sistema nervioso central, sobre todo por la cafeína. Así que es fácil que una taza de esta bebida te dé la energía necesaria para eliminar la somnolencia diurna. En concreto un café expreso de 60ml tiene unos 80mg de cafeína, pero no es la única opción que puede aportarnos sustancias estimulantes tal y como los expertos de Harvard aseguran.