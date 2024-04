La increíble cantidad de sexo de una participante en First Dates: "En una noche da tiempo a..."

Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar.

Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes.

First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera.

Karolina y Dani fueron los protagonistas de la noche en First Dates / Mediaset

La sorprendente cantidad de sexo desvelada en el programa de Carlos Sobera

Las citas en First Dates nunca dejan de sorprender a la audiencia y en este caso no ha dejado a nadie indiferente. Ya sea porque se convierten en tórridos encuentros o directamente porque ni se tragan los dos comensales. En este caso ha habido magia, a medias, porque solo se ha animado el asunto cuando ha hablado de sexo. ¡Como es normal!

Los dos protagonistas de estas historia son Karolina y Dani. Ella es una joven azafata de vuelo y muy aventurera, siendo fan de los deportes extremos como comentó en el inicio de su cita. Así se definía ella misma: "Me gusta ser el centro de atención". Él, por su parte, se vendía como una persona "sensata" y "muy sensible", intentando llevarse desde la razón el gato al agua con su cita.

Dani fue el primero en lanzarse a conquistar a Karolina. El joven aseguró que ella era una chica que "tiene su morbo, pero las primeras calabazas llegaron pronto. La chica le bajó los humos y contestó: "Eres un chico normal, no me fijaría por la calle".

A partir de ahí pasaron al plano físico. Karolina le ofreció un cumplido a Dani al asegurarle que tenía "las cejas mejor que yo". Los dos buscaban una relación similar y conectaron en el hecho de ser "celosos", sin embargo no dio la sensación de que estaban destinados a irse juntos. ¡En ningún momento"

Por eso el el punto álgido de la cita llegó al final, cuando estaba bastante claro que no habría una segunda parte de la historia. Dani reconoció que el máximo de relaciones sexuales que había mantenido en una noche eran tres, pero Karolina lo dejó a la altura del betún: "La noche es muy larga, da tiempo a 8 por lo menos".

Dani no lo porbaría con Karolina, pero se quedó a cuadros al ver la resistencia y el apetito sexual de la joven. ¡Ocho veces! Ahí es nada.