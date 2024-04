Adiós a una de las alergias más comunes: el producto de Lidl que te ahorrará cualquier problema

Todo el mundo sabe de la importancia de mantener una casa limpia. De hecho, tenemos ya tan asumidas ciertas labores domésticas destinadas a la limpieza que muchas veces las realizamos sin pensar. Como si fuéramos con el piloto automático puesto.

Sin embargo, las prisas pueden hacernos agilizar determinados pasos en la desinfección o, directamente hacernos pasar por alto algún que otro rincón o espacio de la casa.

A veces no hay tiempo suficiente para todo, y nos terminamos conformando con que la suciedad no se vea a simple vista sin ser del todo conscientes de que, en muchas ocasiones, el peligro es indetectable para nuestros ojos. Porque limpiar no siempre significa acabar con las bacterias y los gérmenes. Hay algunos microorganismos, como los ácaros, que son difíciles de eliminar si no se dispone de recursos específicos.

Estos diminutos animales pertenecientes a la especie de los arácnidos, que son los causantes de muchas alergias y afecciones respiratorias, habitan dentro de todas las casas. Viven de dos a tres meses y se reproducen con gran rapidez si encuentran unas condiciones favorables de humedad y temperatura. Especialmente se acumulan en las superficies textiles como la ropa de cama, los sofás, los sillones, las cortinas, los colchones, los peluches o las alfombras, por ejemplo.

Si bien es cierto que existen remedios caseros para eliminarlos, la manera más efectiva por rapidez y comodidad es disponer de un aparato específico. Uno de los mejores en relación calidad precio es, sin duda, el aspirador antiácaros de 300W de la marca SilverCrest que ofrece Lidl. Su coste es de solo 24,99€ más 3,99€ por gastos de envío y su valoración es de 4,5 estrellas sobre un total de 5. Además, cuenta con una garantía de 3 años e incluye 2 filtros HEPA lavables, los cuales son los encargados de retener las partículas más pequeñas que evitan que vuelvan al aire.

Aspirador 3 en 1

Tiene tres funciones en una: lámpara desinfectante UV, modo de aspiración y función rodante y de golpeo. Con estas tres funciones no solo se consigue matar ácaros, gérmenes y microbios de todo tipo, sino que también se logra esterilizar por completo las superficies sobre las que se pase sin necesidad de añadir ningún tipo de producto químico, además de eliminar el polvo y las impurezas de las camas, de los colchones y tapicerías de manera rápida y sencilla.

Porque su funcionamiento es de lo más fácil. Como el propio fabricante indica, el aspirador “va enchufado a la red eléctrica (la longitud de cable es de 4 metros) y cuenta con una función de apagado automático: luz UV se enciende solo al entrar en contacto con una superficie y mantener el interruptor pulsado simultáneamente”.

En cuanto al mantenimiento y la limpieza, tanto la carcasa, como las ruedas y el depósito del dispositivo están fabricados de plástico. Asimismo, este último, es decir, el depósito de polvo que tiene una capacidad de 125 ml y no necesita bolsa, es desmontable y fácil de limpiar.