El último dardo de Laura Escanes a Álvaro de Luna: ¡Casi nada!

El mundo mediático ha acaparado el nombre de Laura Escanes en los últimos meses. La figura pública se encuentra en el ojo del huracán después de que se confirmara su ruptura con Álvaro de Luna.

Las noticias que han salido han ido elaborando teorías en torno a la ruptura y ahora presentadora ha tenido que salir a dar explicaciones. Escanes ha estallado en un momento tan delicado como es el proceso de una ruptura, desmintiendo cualquier tipo de rumor.

"Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada", aclaró la influencer en un primer momento.

El mensaje no quedó ahí y quiso expresar cómo se siente ante la que ha sido su segunda ruptura pública: "Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor".

Laura Escanes. / EFE

"Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación". Escanes habló sobre el momento que le toca vivir ahora y animó a sus seguidores a que no escucharan los rumores que circulaban por Internet: "Ya es dolorosa una ruptura, como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por 4 fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros".

Parecía que su ruptura con Álvaro de Luna ha sido en buenos términos. Lo fue también su divorcio con Risto Mejide después de siete años de relación y una hija en común.Sin embargo, desde que se hiciera oficial y con el paso del tiempo las redes han sido conscientes de algún que otro dardo envenenado.

El último dardo de Laura Escanes a Álvaro de Luna

Las aguas no se han calmado del todo después de la ruptura entre la influencer y el artista. De hecho Escanes, al ser preguntada por el nuevo tema de De Luna en el que parece que hay referencias a su ex aseguró a Europa Press: "Creo que al final usar lo de haber hecho un Shakirazo lo puedo entender porque ha sido súper sonado, pero al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido y de sensaciones que hemos tenido".

Lo más sorprendente ha llegado después cuando Escanes ha publicado en su cuenta de Instagram esta frase: "Ya no pregunta por ti". Un mensaje que para muchos usuarios es en clara referencia a su ex y sobre su hija.

Laura Escanes y Álvaro de Luna / INSTAGRAM @LAURAESCANES

Una relación polémica desde el primer día

Una de las cosas que marcó el matrimonio de Laura Escanes y Risto fue la polémica en torno a las cuestiones de edad. Sin embargo, Mejide ha salido a defenderse en muchas ocasiones de tales acusaciones y ha llegado tan lejos que su último libro, 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach', habla de la relación del pianista con una mujer mucho más joven que él.

Sin embargo, parece que las aguas han cambiado de cauce. Laura Escanes no se ha cortado y habla sobre esto en su último capítulo de podcast junto a Jessica Goicoechea. La invitada al podcast lanzó una pregunta muy atrevida a Escanes: "¿Qué opinas sobre el intento de cancelación a Leonardo di Caprio por estas solo con mujeres menores de veintiséis años?".

Laura Escanes durante sus vacaciones / Instagram

Escanes tuvo que pensarse la respuesta, dado lo peliagudo del asunto: "Para que no me cancelen a mí". La respuesta, sin embargo, fue corta pero contundente, tal y como muestra el vídeo promocional que ella msma ha subido a sus historias de Instagram: "Me parece justa".