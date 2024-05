Sofía Suescún se destapa y deja locos a su seguidores con esta foto

Si hay una familia que ha revolucionado la televisión en los últimos años es la familia Suescun-Galdeano. Tanto Sofía Suescun como su novio, Kiko Jiménez como su hermano Cristian y su madre Maite Galdeano han sido habituales en los platós de Mediaset hasta que fueron vetados en masa con la revolución que ha hecho la cadena cargándose programas como Sálvame. De hecho también eran recurrentes sus participaciones en toda la amalgama de realities de Mediaset.

Sin embargo después de un fuerte desencuentro con la cadena, Sofía Suescun emprendió su camino rumbo a Instagram para convertirse en 'influencer'. La navarra vive alejada de la televisión desde hace bastante tiempo, pero eso no quita para que le vayan las cosas bastante bien. De hecho cuenta con más de 1'3 millones de seguidores en Instagram, mientras ve cómo sus allegados siguen disfrutando de sus apariciones televisivas.

La nueva vida de Sofía Suescun

La nueva influecner es todo un filón en las redes sociales. Es habitual ver publicaciones de la navarra promocionando productos en su perfil de Instagram. Sus seguidores se han multiplicado por miles en esta red social y es un reclamo para las marcas que quieren publicitarse, sobre todo, de belleza.

No obstante muchos de esos fans también son fieles a Suescun desde su debut en televisión. La influencer presume de una espectacular figura en sus fotos, dejando con la boca abierta a sus seguidores con sus posados de infarto. No se puede decir que Sofía Suescun no tiene una figura de escándalo, como demuestra también en sus publicaciones en las que muestra alguna de sus rutinas del gimnasio.

Sea como sea, la influencer navarra sigue teniendo tirón y sus fotos se convierten en un fenómeno de masas tal y como se puede comprobar con sus fotos más sensuales.

Las mejores fotos de Sofía Suescun en esta galería