¿Qué le pasa a Kiko Rivera en la cara? La imagen que alarma

La vida de Kiko Rivera es una historia de vaivenes en todos los sentidos. Paquirrín, tal y como se le conocía cuando solo era un retaco y era el hijo de Isabel Pantoja las ha visto de todos los colores. En la actualidad y ya desde hace años, Kiko Rivera es uno de los personajes del famoseo más conocidos en nuestro país.

El hijo de la Pantoja ha ido y ha vuelto a la televisión en mil y una ocasiones. Desde luego el ‘clan Pantoja’ da para mucho. Precisamente sus desencuentros con su madre, motivados por la herencia de Francisco Rivera, se convirtieron en tema nacional durante muchos meses. Una disputa entre madre e hijo que todavía perdura, vamos, que ni se hablan.

Kiko Rivera / EFE

La constante preocupación por la salud de Kiko Rivera

No es la primera vez que Kiko Rivera asusta a sus seguidores por su estado de salud. En más de una ocasión han saltado las alarmas por algún problema con su cuerpo, algo que no es del todo inesperado, debido al tren de vida que ha llevado en más de una ocasión. ¡Y es que la noche quema mucho!

Hace algún tiempo, el propio Kiko Rivera se sinceró en una entrevista y contó todos sus problemas con las adicciones, sobre todo durante su etapa boyante como DJ. "He llegado a salir de fiesta un viernes y llegar al viernes siguiente. He podido derrochar alrededor de siete u ocho millones de euros en fiestas y vicios. He llegado a consumir cinco gramos de cocaína al día", aseguró durante su participación en Planeta Calleja.

Por otro lado Kiko Rivera ya tiene una salud delicada de por sí. El DJ fue diagnosticado con diabetes: "Estoy asimilándolo todavía. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir", contaba tras enterarse de la noticia. Asimismo desde que era adolescente ha tenido graves ataques de gota y en 2022 sufrió un ictus.

En las últimas horas de nuevo ha aumentado la proecupación por la salud del hijo de Isabel Pantoja. Sin embargo tal y como contó él, solo se trataba de una resaca. Así que ya sabe puede seguir uno de los consejos de SUPER para acabar con la resaca.