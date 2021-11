La actriz Ana Milán no ha podido más y ha compartido su indignación con sus más de 650.000 seguidores en Twitter. El objeto de su monumental cabreo este el domingo, ha sido el insultante tuit publicado por la cuenta municipal oficial de Vox Vicálvaro tras conocerse la muerte de la escritora de extrema izquierda Almudena Grandes.

La cuenta de la formación verde puso un post en el que se leía "Con odio has vivido y con odio has muerto" junto a una captura de una publicación de la autora en prensa que rezaba: "Desde el franquismo irredento hasta los skins racistas, hacía décadas que no asistíamos a un desfile tan espeluznante de todas las familias del fascismo español".

En un acto que muchos han tachado como cínico, añadían que "solo desean que descanse en paz" junto a otras capturas en la que Grandes mostraba su opinión sobre la formación de Santiago Abascal.

Pero las redes han estallado, y entre ellas la actriz Ana Millán quien ha lanzado un duro mensaje. "Sois unos indeseables. Unos ignorantes incapaces de rendir respeto a alguien que deja un legado valioso para el mundo. Sois lacra, insulto fácil y cáncer."

Pero no ha sido la única que ha arremetido sobre el ofensivo tuit.

Ella es CULTURA, es normal que os de urticaria. Hacía libros, los escribía. Los libros son una cosa con páginas y letras, no estaría mal que probarais a coger uno entre las manos.



Porque está claro que SOIS UNOS IGNORANTES DE MIERDA, con tuits así lo demostráis. — Luis Endera (@Luis_Endera) 27 de noviembre de 2021

Son mala gente. No hay otra. pic.twitter.com/V1cHU3Y2Ga — Gema MJ (@gmaemejota) 27 de noviembre de 2021

Teo lee los tuits de VOX Vicálvaro 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/awGbRrGlVV — Escipión el Africano 🔻 (@rabodetoro76) 27 de noviembre de 2021

La escritora Almudena Grandes falleció a los 61 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer. La autora de 'Las edades de Lulú' había anunciado su enfermedad hace apenas unas semanas, pero le fue diagnosticada en septiembre del año pasado en una revisión rutinaria. Estaba casada desde 1994 con el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Desde que comenzó su carrera el aplauso de los lectores y de la crítica no ha dejado de acompañarla. Sus novelas 'Te llamaré Viernes', 'Malena es un nombre de tango', 'Atlas de geografía humana', 'Los aires difíciles', 'Castillos de cartón', 'El corazón helado' y 'Los besos en el pan', junto con los volúmenes de cuentos 'Modelos de mujer' y 'Estaciones de paso', la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea.