Amador Mohedano volvió a ser protagonista en el plató del 'Deluxe' el pasado fin de semana en Telecinco. Momentos antes de su entrevista en directo se encontró con Rosa Benito por las inmediaciones de Mediaset, situación en la que no se saludaron y de la que ambos han hablado.

La colaboradora quiso desmentir después en Sálvame todo lo que se está diciendo sobre su encuentro con Amador y se ha mostrado enfadada: "El que sabe que tienes una luz y vas cegada, no ves nada y a él le tienen parado esperándome… ¿Por qué me echan a mí los perros? ¿Por qué no me saluda él a mí?". Esta acusación deja bien claro que Sálvame quería manipular la situación para que Rosa fuese la que quedase de 'mala' sin saludar a su ex marido, cuando ella no estaba viendo absolutamente nada de lo que ocurría.

Ella no saludó a su ex, pero lo peor es que según Rosa, la coincidencia no fue tal: "cuando salgo de Ya son las ocho, tengo una cámara que me empieza a preguntar por unas imágenes". El foco le impedía ver lo que ocurría por los pasillos de la cadena, por lo que no pudo comprobar que Amador estaba ahí.

Y tras esto, Jorge Javier ha reflexionado en el programa: "Creo que ha tocado techo ya como colaboradora". Una reflexión que el presentador ha querido explicar y que no lo hace con ninguna mala intención: "Lo hago con total sinceridad, si alguien tuviera visión a Rosa Benito la contrataría para una serie de una historia de buenos y malos, ella de mala malísima, tiene registros. Creo que puede ser buena actriz, lo digo de verdad", asegura.