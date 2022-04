A pocos días de empezar la aventura en Honduras, la novia de Kiko Matamoros ha querido dedicarle un mensaje de despedida muy tierno. Marta López Álamo ha sufrido un bajón al ser consciente de que el colaborador va a irse en breve para iniciar su adadura en Supervivientes 2022. La modelo no puede estar más orgullosa del paso al frente de su novio y, aunque estar separada de él va a ser muy complicado, quiere que llegue lo más lejos posible. Y por esa razón le ha dedicado unas románticas palabras con las que deja claro lo enamorada que está.

"Estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse. A lo mejor alguno se lo imagina pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él", ha comenzado escribiendo Marta López Álamo a sus miles de seguidores de Instagram confirmando que Kiko Matamoros le va a hacer mucha falta.

"Soy consciente de que muchos no han entendido nunca la diferencia de edad (cosa que siempre afortunadamente me ha importado muy poquito) pero es que nunca he sentido que tuviese que demostrar nada a nadie. He tenido claro siempre mis sentimientos. Tengo la mayor de las suertes de tenerle a mi lado. Sé que lo va a hacer genial y cuando vuelva voy a estar esperándolo, en casa, para seguir viviendo momentos juntos. Te amo", ha terminado muy segura que el paso de Kiko Matamoros por Honduras no va a dejar indiferente a nadie.

La influencer está dispuesta a ayudar a su novio en todo lo que esté en su mano desde España y si para eso tiene que convertirse en su defensora oficial, ella lo va a hacer. Además, nadie le conoce mejor que Marta: "Físicamente y mentalmente está preparado para el concurso. Es un hombre muy fuerte".