María del Monte fue baja de última hora en el 'Deluxe' de este viernes después de varios días de promoción anunciando su entrevista. "Por causas ajenas María del Monte no ha podido estar aquí", ha dicho Jorge Javier al comienzo del programa. La propia cantante quiso entrar por teléfono para desvelar el motivo de su ausencia. ¿Cuál es la causa?

"Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y lo cauto y correcto es estar donde estoy", ha explicado María del Monte. La cantante se ha infectado de coronavirus y no ha podido viajar. "Nos vemos prontito tengo entendido... No sé si tú recordarás una conversación que mantuvimos al principio de la pandemia, sé lo que no quiero y es pasar miedo. He pasado miedo, la verdad, es que ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo", ha explicado.

Y es que la cantante ha perdido dos hermanos en año y medio por culpa del coronavirus y ahora necesita cuidarse y recuperarse. Aunque no ha querido dar detalles de cómo se encuentra, su ánimo es bueno. La artista ha confesado a Jorge Javier que tenía muchas ganas de la entrevista pero que tendrán que esperar un par de semanas más (será el próximo 6 de mayo), tal y como ha comunicado el presentador. "Tenía ganas de hablar contigo con serenidad y con el arrojo que dan los años. Tenía muchas ganas de estar allí esta noche, te lo digo en serio", ha dicho María del Monte.

"Con que esto pase de puntillas y esto sea como un resfriado... Con eso me conformo. Perdón por no estar pero la fuerza mayor es la que manda", se despidió María del Monte.

Mensaje a Isa Pantoja

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la llamada en directo de María del Monte para que la cantante hablara, después de mucho tiempo, con su ahijada, Isa Pantoja. Aunque al principio se hacía el silencio entre ellas, instantes después la colaboradora rompía el hielo reconociendo que quiere mucho a la que fuera amiga de su madre: "Te quiero mucho, nana". La cantante respondía a las bonitas palabras de la colaboradora haciéndole ver que por mucho tiempo que pase ella siempre estará a su lado para cuando la necesite.