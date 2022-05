'Supervivientes' sigue dando noticias. Esta vez el protagonista ha sido Nacho Palau, que tiene a sus hijos muy presentes. En la segunda gala del reality, el concursante sorprendió al llevar una camiseta con la que hacía un homenaje a sus cuatro hijos: Ivo, Telmo, Tadeo y Diego, en la que aparecían dibujados junto a su mascota y un mensaje en el que se leía: "Te queremos papá". Además, en un alarde de sinceridad con su compañera de concurso, Desi, el escultor ha vuelto a hacer referencia a sus pequeños. También ha hablado de su madre y del motivo por el que esta dio una entrevista en televisión.

La conversación arrancaba por parte de Desi: "Tu madre se ve que es una tía guerrillera". Palau seguía la conversación: "Ella fue a la tele y yo no quería que fuese. Ella fue porque sabía lo que me estaba costando ganarme el dinero y quería echarnos una mano. Yo no quería ir a la tele".

"Quería pasar de todo y trabajar y vivir mi vida. Lo que pasa es que la vida es jodida y todo te cuesta, te cuesta una barbaridad. Ves que te ofrecen cosas y tú matándote sin tener tiempo a nada", confesaba Nacho a Desi.

También aprovechó la conversación para explicar cómo es la custodia que mantiene con Miguel Bosé. "El verano pasado Miguel tenía unas vacaciones y tenía como un planning que al final se le jodió. Me tocó unas vacaciones de los nanos trabajando. Volvía a casa y tenía a los cuatro niños y a mi madre que no sabía qué hacer. Salía de currar y me los llevaba a todos al río. El verano pasado fue agotador no, lo siguiente. La putada es esa, que al trabajar no podía pasar tanto tiempo con ellos", señalaba el escultor.

"Este verano estoy deseando que vengan ya porque estas pascuas me tocaban a mí. Las pasadas se los llevó Miguel, pero al venir aquí me ha pedido que si se podían ir para allá y se han ido para allá", Palau confesaba que estar en Honduras le permitiría darle unas buenas vacaciones a sus cuatro hijos. Desi que había permanecido en silencio todo el rato mientras escuchaba el relato de Palau, preguntaba: "Entonces, ¿él también se lleva a los tuyos?". "Sí, claro, sí, sí. Pero porque yo al final me he movido, que si no a saber", contestaba.

La batalla judicial de Nacho Palau y Miguel Bosé

Nacho Palau reclama que los cuatro niños son hermanos y que él y Bosé siempre tuvieron la idea de formar una familia. Pero cuando el amor se acabó, el cantante cambió de opinión y se marchó con sus dos hijos biológicos a México, donde viven actualmente. Mientras tanto, el superviviente y sus dos niños residen en un pueblo de Valencia.