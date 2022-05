Otro bombazo en 'Sálvame'. Kiko Hernández volvió a dar una nueva exclusiva en el programa de Telecinco, en esta ocasión con Marta Riesco como gran protagonista. La periodista, por lo visto, ha pedido las imágenes íntegras del día de la comida entre Rocío Carrasco y Luis Pliego.

"El otro día dijo que no iba a contar esta barbaridad porque estaba cubierta y que tiene un as bajo la manga. Ese as se podía resumir a que esta misma mañana, para ganar tiempo, Marta Riesco coge el teléfono", desvela el colaborador. Asegura que la periodista ha llamado al restaurante Araceli: "Habéis sacado unas imágenes en 'Sálvame' y quiero las imágenes íntegras de la comida de Rocío Carrasco con Luis Pliego, las que le habéis dado a Rocío Carrasco". Sin embargo, desde el local le han asegurado que no le pueden facilitar lo que pide. "Las imágenes íntegras, según la ley de protección de datos, aquí no puede venir cualquier persona y decir que quiere las imágenes íntegras, ¿para qué? Por quién? ¿por qué?", así relata Jorge Javier la respuesta del restaurante. Y Kiko Hernández la respuesta de la reportera: "Quiero las imágenes que le habéis dado a Rocío Carrasco, ¿por qué a ella si y a mí no?". Las tendré que pedir judicialmente".

"Ella cree que se han manipulado y no, hija. Lo único que demuestras es que no tienes absolutamente nada", reacciona Kiko Hernández y Jorge Javier desvela una información que le ha llegado: "Tendría bastante que ver con esto, porque aquí que lo controlamos todo. Me han contado que desde su productora le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú". Además, el presentador ha querido dar más datos sobre el movimiento de Marta Riesco: "Cuando ha llamado a Casa Araceli: 'señorita, no se las voy a dar". Ella, en su red social ha subido esto".

Tras esto, Jorge Javier no ha podido evitar decir algo: "Puede que se haya denunciado a sí misma por mentirosa, puede que ella entienda que es un peligro para sus compañeros y haya decidido encerrarse".