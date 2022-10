"Me voy, ya esta", soltó Norma Duval. Algo que nadie esperaba durante el programa de Masterchef Celebrity tras la riña de Lorena Castell. La vedette decidió abandonar las cocinas y Lorena tuvo que ir a buscarla para que volviera al plató. Estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra mundial por culpa de una tarta. Y es que ambas no paran de protagonizar tensos enfrentamientos durante esta edición.

Norma Duval es unas de las figuras mediáticas más conocidas en el ambiente. Desde muy joven, la modelo ha intentado acaparar la atención de las cámaras y con el correr del tiempo ha logrado su objetivo. La colaboradora de televisión ha querido dar el salto ahora al conocido programa de RTVE. Norma es una persona de mucho carácter y no le estaba gustando la manera que se desempeñaba en un desafío en conjunto junto a su compañera Lorena Castell y decidió gritarle: "Estamos perdiendo el tiempo, estoy con un delantal negro y no me puedo meter a cocinar, pero veo que no estás haciendo nada".

Ante este maltrato que recibió por parte de su compañera, Norma Duval no se quedó callada e inmediatamente se quitó el delantal y amenazó con renunciar. "Bueno, pues me voy, ya está. No me quiero enfadar, pero no me gusta que me griten", afirmó la vedette. Castell se dio cuenta de que se había equivocado al gritarle a su compañera, e inmediatamente le pidió perdón. “Vamos a volver y me dices lo que me tengas que decir. Es verdad que a veces digo las cosas y grito, perdóname, te he gritado”, afirmó Lorena.

Además, se llevaron también la bronca por parte del jurado, que fue duro en cuanto a la devolución sobre el plato de Norma Duval y Lorena Castell. El más duro fue Jordi Ruiz, que les dijo: “En mi restaurante, cuando un servicio no va bien, lo último que espero de mi equipo es un 'dejo al cliente sin comer y me piro', tienen que empezar a manejar sus emociones".