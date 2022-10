Ana María Aldón se confesó de forma más íntima junto a Emma García durante la publicidad, cuando pensaba que nadie la estaba grabando, a lo largo del programa del pasado sábado de 'Fiesta'. La diseñadora confesó a lo largo de la tarde lo que muchos se preguntaban, y es que se ha comenzado a oficializar el divorcio con Ortega Cano.

La colaboradora del programa compartió cómo se siente con la presentadora, creyendo que estaba fuera de cámaras. Sin dejar de llorar, la afirmaba que: "Me ha costado mucho salir y ahora le veo a él que también está fuerte, le digo cosas bonitas también". Emma se interesó, en ese momento, por saber qué le dice y Aldón le respondía: "Que es el mejor padre, que está mejor que nunca". "Yo me he llevado muchos años, un día sí y otro no, en el hospital. Que por la noche, al caer la tarde, se ponía malo y tenía que llevarlo al hospital. Son muchas noches", decía Aldón, cuando Emma le añadía: "¿Tú eres consciente que te va a echar mucho de menos?", ella asentía con la cabeza porque no le salían las palabras, no podía contener las lágrimas.

"Yo voy a procurar estar siempre que me necesite y por mi niño. Yo espero que se dé cuenta de lo que le he aportado a su vida", contestaba Aldón después de beber un poco de agua y recuperar la voz y el ánimo. "Lo has ayudado muchísimo y él lo sabe", le replicó Emma. "Y me olvidé de mí", señaló Ana María Aldón. "Soporté cosas que no tenía que haber soportado desde el primer momento. A mí no me ha puesto jamás la mano encima. No se lo hubiese aguantado", finalizaba la conversación.

Su hijo siempre lo primero

Desde hace aproximadamente un año el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón estaba roto, sin embargo, la pareja se resistía a dar un paso al frente. Aunque ambos han permanecido viviendo bajo el mismo techo, nada era igual entre ellos. Este verano era la diseñadora quien anunciaba su separación y ha vuelto a ser ella quien ha confirmado, y como se ha publicado habrían iniciado los trámites del divorcio. En todo este proceso siempre ha tenido muy presente a su hijo, su bienestar siempre ha sido lo primero. La pareja se separará según el régimen de separación de bienes y buscando el menor perjuicio el uno al otro y, desde luego, al resto de la familia, acorralada ahora en todo tipo de polémicas a las que también ha contribuido la inevitable Rocío Carrasco y los programas de La Fábrica de la Tele.

A principios del presente mes de octubre, Ana María Aldón reaparecía en televisión para confirmar los rumores de ruptura con José Ortega Cano. Sin embargo, la que fuera finalista de ‘Supervivientes’ aseguró que seguían viviendo bajo el mismo techo, que estaban viviendo juntos, que hablaban, que había mucha cordialidad y que seguían haciendo planes, aunque siempre por su hijo. Tan solo unos días después, coincidiendo con la vuelta a la televisión de Ana Rosa Quintana, el torero aparecía en televisión y lanzaba una declaración totalmente surrealista: “Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña”. Era un intento, para muchos desesperado, de tratar de que su esposa diera marcha atrás y continuaran disfrutando de su relación. Pero no ha sido así y finalmente Ana María ha dado el paso para iniciar los trámites de divorcio y así lo ha confirmado este sábado en 'Fiesta'.