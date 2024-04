Los tres extraños objetos que Rosalía siempre lleva en el bolso

Desde su primera emisión en 2006, El Hormiguero se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y queridos de la televisión española. Presentado por Pablo Motos, este show ha sabido conquistar a la audiencia con su originalidad, humor y sorprendentes experimentos científicos.

Uno de los aspectos más destacados de El Hormiguero es su formato único. El programa combina secciones de entrevistas a celebridades con sketches cómicos protagonizados por las adorables y traviesas hormigas Trancas y Barrancas. Estas dos simpáticas marionetas, junto a Motos, crean un ambiente de diversión y complicidad que ha resultado irresistible para el público de todas las edades.

Pablo Motos, un presentador con trayectoria

Pablo Motos sigue recibiendo numerosas críticas / A3

Pablo Motos, con su carisma y habilidad para conectar con los invitados, es un elemento clave en el éxito de El Hormiguero. Su estilo amigable y cercano hace que las estrellas se sientan cómodas y dispuestas a participar en las dinámicas del programa de una manera única. Además, Motos demuestra su versatilidad al llevar a cabo entrevistas interesantes y entretenidas, donde se abordan desde temas de actualidad hasta curiosidades personales de los invitados.

Pero El Hormiguero no se limita solo a la entrevistas. Una de las secciones más emocionantes del programa son los experimentos científicos que desafían las leyes de la física y la lógica. En el programa se llevan a cabo en directo demostraciones sorprendentes que entretienen y educan a la audiencia al mismo tiempo. Estos experimentos han convertido al programa en una referencia para aquellos interesados en la ciencia de una forma amena y accesible.

Jengibre, aceite de oliva... y una inyección

Rosalía siempre lleva una inyección en el bolso por si a Rauw Alejandro le entra un ataque de alergia / Pexels

Cada bolso es un mundo y puede llegar a llevar dentro muchas cosas. Algunos van tan a tope que parecen el bolsillo de Doraemon. El móvil, la cartera, pañuelos y mucho más. En el caso de Rosalía, hasta comida.

La cantante confesó que es una amante de la cocina: "Es mi pasatiempo favorito". Su reto ahora es hacer tacos de gambas. Como buena cocinera siempre viaja con algunos ingredientes básicos como el jengibre y el aceite de oliva.

El tercer objeto de su bolso es aún más sorprendente: "Una inyección porque Rauw tiene alergia y me preocupa mucho". Prevención ante todo, que los problemas de salud nos afectan a todos por igual. Eso sí, ya no le hará falta tras su ruptura. El amor entre ambos parecía tan fuerte que se iban a casar: "Me pidió matrimonio en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, una Nochevieja. Veo que se arrodilla y me pidió que me casara con él, y yo me puse a llorar".