Los caprichos terrenales de Victoria Beckham y su sorprendente adición: "La vida es corta"

Victoria Beckham, una de las influencers de la vieja escuela y una de las mujeres con más seguidores de la historia de Instagram (33 millones de seguidores) se ha sincerado recientemente sobre diferentes aspectos de su vida privada, entre ellos sobre la "presión" que puede sentir por el legado que dejaron las Spice Girls y el estar constatemente en modo 'diva'.

La modelo, mujer del exfutbolista David Beckham, se ha sincerado como nunca antes había hecho al destacar algunas de las cosas menos disfrutables de ser famosa.

David y Victoria Beckham. / MARCELO DEL POZO

Icono del estilo femenino, poco a poco se fue desvinculando su figura al de la Spice Girls para centrarse, como también ocurrió con David y el fútbol, en su faceta de modelo.

Reina de la moda, siempre ha sido una referencia sobre la elegancia y el buen vestir y sus gustos acabaron reafirmándose a través de su marca y su posterior línea de cosméticos. A fin de cuentas, Victoria siempre ha sido una mujer femenina que trató con especial mimo su cuidado estético y personal.

La presión de Victoria Beckahm sobre la fama y el bienestar

Ahora bien, esa figura reconocible que poco a poco fue construyendo Victoria derivó en esa 'presión' por sentirse y mostrarse diva 24/7. Al respecto se ha sincerado, desvelando que a pesar de sus cuidado, también a veces hace cosas corrientes, terrenales. ¡Vaya! Como cualquier otro humano.

"Soy unachica de verdad y creo que eso se nota", comienza destacando en unas declaracines que recoge el portal de Divinity. Eso sí, ha recordado momentos del pasado -de su infancia- destacando que así como otras mujeres prefieren guardarse sus secretos, ella es más de compartirlos con sus seguidoras.

"Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre tenía dos amigas íntimas y una de ellas le decía a mi madre de dónde había sacado su ropa o bolso (lugar de compra). La otra no quería que nadie más lo supiera. Hay muchas mujeres así y eso es extraño", destaca. "Si tengo algo bueno es que siempr etengo un buen consejo para dar y me gusta compartirlo".

La 'reina del hielo' y la mentira sobre Victoria Beckham

A su vez, Victoria también ha querido destacar que la imagen que tradicionalmente se ha vendido sobre su seriedad -se le conocía como reina del hielo por su habitual imagen seria- no es real. "Durante mucho tiempo la gente ha tenido la opinión de que yo era la reina del hielo con cara de acero por las fotos de los paparazzi y la historia la pintaban los medios de comunicación", expresa. "Ahora, gracias a la redes sociales, la gente ve que no soy así. Me gusta reírme de mí misma, siempre hago humor de mi rutina. No me estoy quejando, pero hubo momentos de mi pasado en los que fruto de la presión no me sentía lo suficientemente segura para sentarme en la playa y jugar con mis hijos" -referencia a lo 'seria' que lucía en las fotos de los paparazzi.

Finalmente, sobre su 'disciplina' respecto al mundo fitness y a la dieta, Victoria también ha desvelado que pese a su trabajada y cuidada figura, hay veces que la vida le pide una tregua y poder disfrutar de la comida y la bebida. De ahí su más que razonable 'adicción': "Una copita de vino tiene demasiadas calorías, pero no impota. La vida es demasiado corta". Y qué razón tiene...