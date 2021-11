Poco a poco España recupera la normalidad tras casi dos años marcados por la dura pandemia de Covid-19. Pese a ser uno de los países con un mayor índice de vacunados en todo el mundo y también en la Unión Europea, poco a poco el número de casos aumenta de nuevo. ¿Habrá una nueva ola de Covid en España?

Para el epidemiólogo de la Universidad de Alcalá, Manuel Franco la respuesta es clara. “La sexta ola está aquí o llegará dentro de muy poquito porque la dinámica del virus es que siempre está subiendo y bajando. Lo importante es la magnitud de esa ola, y que consigamos mantener los contagios y las consecuencias de los contagios lo más bajo posible”, ha asegurado en una entrevista en los micrófonos de la Cadena SER.

No obstante lo cierto es que en España, pese al repunte desde mediados de octubre tanto del número de casos diarios como de la incidencia acumulada, se espera sortear la sexta ola pese al miedo que llega desde otros países de Europa. “La situación en Europa da un poco de miedo y los datos en España no son buenos, ya que los indicadores están subiendo. Pero yo no llamaría ola a lo que está ocurriendo aquí. El crecimiento no está siendo explosivo, el impacto sobre el sistema sanitario no es importante y tampoco es previsible que lo sea gracias a las vacunas”, explica el epidemiólogo, Quique Bassat en declaraciones a El País.

En España los números de este viernes son de 4.353 casos y 26 muertes. La incidencia ha crecido en todas las autonomías y la mayoría se sitúa en el escalón de riesgo medio con una incidencia a nivel nacional de 71’5, una subida de 4’4 puntos. España está en unas condiciones mucho mejores que el resto de países europeos por el volumen de personas vacunadas, y también porque ya se está preparando y acelerando una tercera dosis. Además, hay que tranquilizar un poco a la población sabiendo que hay nuevos medicamentos si la gente se infecta. Por lo tanto, estamos en una situación muchísimo mejor que las Navidades pasadas, y también mejor que nuestros vecinos", explica Rafael Bengoa, ex director del sistema de salud de la OMS, en RNE.

En ese sentido en España ahora mismo la ocupación de camas UCI es del 4’33% y solo 1’56% de hospitalizaciones COVID.

Vuelven las restricciones en Europa

El Covid-19 empuja de nuevo al ‘viejo continente’ hacia las medidas restrictivas y de control sobre la enfermedad. El número de casos diarios aumenta paulatinamente y, sobre todo, las mayores incidencias acumuladas se están dando en territorios en los que el porcentaje de vacunados es bajo. De hecho algunos científicos ya lo han catalogado como ‘la pandemia de los no vacunados’.

En algunos países ya ha vuelto el toque de queda, cierto tipo de confinamientos o cierre de establecimientos de ocio nocturno. Por ejemplo en Países Bajos ya se ha decretado el cierre de los recintos deportivos para los aficionados.

En Rumanía y en Bulgaria las muertes diarias ya superan a cifras de otras olas mucho más graves, sin embargo todo apunta a que el número de personas no vacunadas es el gran culpable de este repunte.

Por su parte en Alemania están muy pendientes de lo que pasa y ya hablan de “semanas y meses muy difíciles”.