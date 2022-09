Se hace llamar @mei_rito y es una cuenta creada en 2013 que simula ser un atleta. Emplea una foto de fondo que viene de un banco de imágenes y en su perfil aparece Adam Yates, un conocido ciclista británico que que terminó 10º el último Tour y es hermano del también ciclista Simon Yates. Además, este deportista de élite es maratoniano y la cuenta fake de la que hablamos emplea una foto de Yates en carrera.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la viruela del mono y sus sorprendentes efectos nocivos en España, donde ya hay dos fallecidos por dicha causa. Son miles los afectados por esta enfermedad surgida en el Congo y, según 'The New England Journal of Medicine', el 98% de los pacientes se declararon homosexuales o bisexuales. A su vez, tres cuartas partes de los afectados eran blancos y el 41% era positivos en VIH. Hay que recordar que el contagio de esta enfermedad no es exclusivo de las relaciones sexuales y por lo tanto se debería ir desligando del estigma que le relaciona con la homosexualidad, si bien el sexo es la puerta de entrada más evidente para la viruela del mono. Con todo esto, tanto las falta de información como los bulos, corren como la espuma especialmente por redes sociales. Aquí es donde encontramos el hilo viral del que hablamos.

"Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado". Este es el primer tuit que ha llegado a superar los 25.000 retuits y 60.000 likes, además de más de 2.000 comentarios.

Los otros cuatro tuits

"Soy una persona normal, no estoy acostumbrado a esta repercusión, ni me siento cómodo con ella. En cualquier caso, debo agradecer vuestra preocupación y mensajes de aliento. Me encuentro bien y estoy bajo supervisión médica".

"Respecto a los comentarios homófobos… qué decir, los guardo para el año que viene cuando alguien vuelva a decir que no hace falta celebrar el mes del Orgullo".

"Ese mismo día voy a Urgencias y me hacen pruebas. Positivo en viruela del mono. El contagio más probable según me dicen, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, es que el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete".

"Aún estoy alucinando con lo rocambolesco de toda la historia. Os recomiendo precaución, no se trata de una enfermedad de gays como dice la OMS, lo pillas comprando un artículo de wallapop. Y reciclad esos geles desinfectantes tan populares, pueden ser clave para vuestra salud".

La verdad detrás de la cuenta de @mei_rito

Julián Macías Tovar ha compartido un hilo desmontando la cuenta de @mei_rito. "Hay varias pruebas de que esta cuenta que usa de imagen de perfil a Adam Yates antes era @SusanaPresident. Podemos recuperar tuits con Web Archive, pero también podemos ver cómo era etiquetada en actos del PSOE en Andalucía o le respondían y aparece la cuenta falsa". Macías recuerda que en su bio tiene el mismo HT del reality show en el que suele participar, también retuitea contenido de izquierda, quizás para que le sigan estas cuentas e influenciar en ellas con su contenido, en todo caso parecería una cuenta de agencia reciclada.

A su vez, resulta llamativo que varias cuentas con 5 dígitos o más de seguidores compartieran el contenido de esta cuenta manipuladora, convirtiéndolo rápidamente en viral. Otras cuentas comenzaron incluso a copiar su hilo. Incluso fueron muchos los medios de comunicación que se hicieron eco de la historia inventada.