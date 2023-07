Cuando se trata de medicamentos, tomarlos de manera adecuada es esencial para obtener los mejores resultados. Seguir las indicaciones del médico, conocer las precauciones y estar consciente de los posibles efectos secundarios son aspectos clave para asegurar un uso seguro y efectivo.

En el mercado existen medicamentos de venta libre y recetados. La diferencia entre ellos radica en su disponibilidad y la necesidad de la opinión de un médico. Es importante entender las características distintivas de cada tipo y saber cuándo es necesario buscar la orientación de un profesional de la salud.

Tipos de medicamentos y sus efectos

Los medicamentos genéricos han ganado popularidad debido a su menor precio. Sin embargo, es importante analizar tanto su calidad como el ahorro que ofrecen en comparación con los medicamentos de marca. Es fundamental tomar decisiones informadas basadas en la información disponible.

Cada medicamento tiene la posibilidad de causar efectos secundarios en el organismo. Es importante comprender y manejar estos efectos no deseados. Es útil conocer los efectos secundarios comunes y estar preparado para manejarlos adecuadamente, además de saber cuándo es necesario buscar atención médica.

La automedicación es una práctica común, pero puede ser peligrosa si no se realiza de manera responsable. Los riesgos asociados con la automedicación deben ser considerados. Es importante tener claro cuándo es apropiado y seguro automedicarse y cuándo se debe buscar atención médica profesional.

Cuádruple alerta sanitaria de la AEMPS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no descansa en verano y sigue analizando a fondo todos los lotes. El resultado ha sido retirar ejemplares de hasta cuatro fármacos diferentes por hallar algún defecto que puede poner en riesgo la salud de los consumidores.

Los medicamentos afectados son los siguientes:

Dacarbazina Medac 500 mg (Medac Gesellschaft Fïr Klinische Spezialprparate GMBH): se usa para cánceres como el melanoma maligno avanzado, el linfoma de Hodgkin o el sarcoma de partes blandas. Lote G220299AG.

(Medac Gesellschaft Fïr Klinische Spezialprparate GMBH): se usa para cánceres como el melanoma maligno avanzado, el linfoma de Hodgkin o el sarcoma de partes blandas. Lote G220299AG. Montelukast MABO 5 mg comprimidos masticables (Meditrial Internationals LTD): se emplea para paliar los síntomas del asma. Lote 20E70.

(Meditrial Internationals LTD): se emplea para paliar los síntomas del asma. Lote 20E70. Sabrilex 500 mg granulado para solución oral (Patheon France): sirve para controlar la epilepsia y los espasmos infantiles. Lote 1996A.

(Patheon France): sirve para controlar la epilepsia y los espasmos infantiles. Lote 1996A. Gammagard (Baxalta Innovations GMBH). Contiene anticuerpos humanos para combatir infecciones. Lote BE08C020AE.

Si tienes otro lote de estos medicamentos no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si te has hecho con alguno de ellos sí debes devolverlo a la farmacia para que esta lo reenvíe al laboratorio. No se ha avisado de graves peligros para la salud pero sí de riesgos menores que es mejor evitar.