Kudzu: el superalimento sin gluten para el corazón, el tránsito intestinal y los nervios

El Kudzu es otro de los superalimentos poco conocidos pero que tiene muchos beneficios en la salud. Se trata de un alimento que se ha utilizado durante siglos en la cocina asiática y en la medicina tradicional china por sus propiedades y beneficios para la salud. El kudzu proviene de las raíces de la planta leguminosa trepadora Pueraria lobata, que una vez molidas, lavadas y deshidratadas producen un polvo de almidón muy puro que se utiliza en cocina como un espesante.

Entre otras cosas, favorece la digestión debido a su alto contenido en flavonoides, el kudzu ayuda a reducir el dolor abdominal, aliviando los síntomas de malas digestiones, aires, inflamaciones abdominales y gastritis. El kudzu también es muy eficaz para regular el tránsito intestinal, y está especialmente indicado en casos de diarrea. Además, su consumo habitual ayuda a mejorar nuestra microbiota intestinal, favoreciendo el desarrollo de bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Además, combate el estrés: tiene un efecto relajante que ayuda a aliviar momentos de estrés, siendo muy efectivo para dolores de cabeza, migrañas y tensiones.

También es un aliado en la menopausia. Se utiliza mucho como ingrediente en los suplementos para las mujeres que se encuentran en la menopausia y en la posmenopausia, ya que contiene fitoestrógenos, unos compuestos vegetales que actúan de manera similar al estrógeno en el cuerpo humano, según han descubierto los científicos en un avance publicado en el 'Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics'. Por su parte, el 'Journal of the Medical Association of Thailand' explica que puede ayudar a tratar algunas de las molestias menopáusicas más comunes como los sofocos, la sequedad vaginal o los sudores nocturnos.

Además, puede promover la salud cardiovascular, ya que la raíz de kudzu ofrece beneficios de protección cardiaca y desde hace siglos se utiliza en la medicina tradicional china para este tipo de enfermedades.