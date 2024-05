El desconocido y eficaz superalimento para adelgazar y cuidar los huesos

Nada para nutrirse bien como un superalimento. Esta categoría reúne a los ingredientes con las mejores propiedades para tu salud: los que superan con creces al resto de los alimentos. Y los que deberían formar parte de tu dieta por varios motivos. Unos sirven para adelgazar, otros bajan el colesterol y los hay con beneficios muy diversos que debes conocer.

En este caso vamos con uno de los mejores. Sirve para todo: desde perder peso hasta regular el estreñimiento o la presión arterial, además de fortalecer los huesos. Una fruta que muy probablemente no conozcas y sin la cual no podrás vivir a partir de ahora. "¿Dónde has estado todo este tiempo", dirás al probarla.

Una fruta para adelgazar y fortalecer varios ámbitos de la salud

El tamarillo se parece al tomate pero crece en un árbol / Pixabay

Lo que más atrae a las personas a ponerse a dieta es el aspecto físico, pero perder peso también mejora mucho la salud, que es todavía más importante. Todo son ventajas en este proceso que, no nos engañemos, es difícil al requerir de una gran fuerza de voluntad. Aun así todo es más sencillo si consumes tamarillo, la fruta a la que dedicamos este artículo.

Este manjar procede de Sudamérica y tiene una apariencia que recuerda al tomate, aunque es más ovalado. Apenas tiene 30 calorías por cada 100 gramos, por lo que sirve para saciarte y no tener más hambre y con ello adelgazar. Además tiene mucho calcio, lo cual fortalece los huesos, que en ocasiones quedan debilitados cuando nos ponemos a dieta por falta de minerales.

Y esto no es todo. Al contener fibra favorece que tengas una buena digestión y no sufras estreñimiento. Y también evita que la presión arterial se dispare, lo cual es un importante factor de riesgo para sufrir patologías cardiovasculares. Tampoco hay que pasar por alto que ayuda a mantener la vista y frenar la caída del pelo, entre otros muchos beneficios.

Cómo comprar tamarillo y algunas recetas ricas

El tamarillo, como el tomate, se puede comer de infinitas maneras / Pixabay

Por mucho que esta fruta tenga origen en América se encuentra fácilmente en España, tanto en supermercados como en fruterías por precios asequibles. Una vez lo tengas en casa debes guardarlo en la nevera porque no aguanta la temperatura ambiente a no ser que esté muy verde. Luego puedes sacarlo un poco antes de comerlo y listo para añadir a tus platos.

La forma clásica de comerlo es introducirlo a rodajas en una ensalada, como si fuera un tomate. También se puede hacer una mermelada o una salsa, aunque aquí ya estamos añadiendo azúcar y perdiendo sus propiedades para adelgazar. Otra forma original si tienes habilidades en la cocina es hacer un helado.