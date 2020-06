Así van a ser los campus de futbol base este verano

El fútbol base no para y la muestra más evidente es que son muchas ya las escuelas que han abierto inscripciones de cara a la próxima campaña pese a que no está del todo definido el panorama que se van a encontrar en el mes de septiembre. Acaba de iniciarse la fase II en la Comunitat Valenciana y las normas del CSD aclaran algo la situación ya que implican una flexibilización de las franjas horarias: "Las personas de hasta 70 años podrán realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria excepto entre las 10 y las 12, y las 19 y las 20 horas". Las comunidades autónomas tienen la posibilidad de varias esas franjas, pero es un paso más hacia el deporte base en general.

La reapertura de las reinscripciones vendrá a medio plazo, pero otro de los síntomas inequívocos de la nueva normalidad es el hecho de que muchas de ellas retomen este lunes también su actividad presenciasl en oficinas como ha anunciado, por ejemplo, el Tavernes Blanques.

De hecho, más a corto plazo todavía ya hay campus tradicionales de nuestro fútbol programados como por ejemplo del que lleva el nombre de 'Ricardo Arias'. Siempre con la coletilla de "El campus queda supeditado a las directrices del Ministerio de Sanidad", ya se han hecho públicas las fechas (hay dos turnos del 26 al 31 de julio y del 16 al 21 de agosto) y las distintas ofertas o modalidades.

Un paso más allá que el CSD fue el BOE del sábado pasado día 30 de junio cuando hacía referencia a que las piscinas debe cumplir las normas de un 30% de su aforo y que queda limitada la utilización de vestuarios, así como que es obligatoria la desinfección de otras zonas comunes. El colectivo de Campamentos de Verano, integrado por más de 500 entidades, elaboró un Protocolo Higiénico Sanitario y apela a un diálogo con las autoridades para que puedan llevarse a cabo estas actividades de ocio. Ya el pasado 5 de mayo lanzaron un manifiesto que fue el preludio de ese protocolo que inicialmente proponía una declaración responsable de las familias en la que garanticen que durante los 14 días previos a la entrada al campamento, el menor no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. Lo mismo tendrían que garantizar los monitores.

El BOE ya ha hecho pública la regulación y, siempre haciendo referencia a cuando estemos ya en fase III, si la actividad es al aire libre se permitira la mitad de aforo máximo y si es en espacios cerrados un límite de 75 personas. Además, uno de los capítulos más directamente relacionados con el fútbol base hace referencia a que las actividades se deben realizar en grupos de 10 personas como máximo incluido el monitor