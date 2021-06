El Vilamarxant se impone a un Manises que nunca se rindió

Partidazo en el Municipal Hermanos Albiol de Vilamarxant entre un conjunto, el local, que marcha segundo en la clasificación y un Manises que optaba a esa posición y partía en la tercera plaza. La diferencia en el marcador, de hecho, no reflejó lo visto sobre el terreno de juego.

Tanto fue así que con 0-0 en el marcador Erik ya pudo adelantar al Manises al cabecear una pelota que se fue lamiendo el poste, aunque fue el local Alejandro quien anotó el primer gol tras recoger un rechace en la frontal y deshacerse de dos oponentes para sacar un disparo ajustado al palo ante el que nada pudo hacer Zeus (1-0).

Tras el tanto inicial el Vilamarxant pasó a dominar el choque, pero su guardameta Carles Sanz se tuvo que emplear a fondo en un par de intervenciones dignas del mejor Santi Cañizares que evitaron que el Manises devolviese las tablas al marcador, en especial una de ellas ante un gran disparo de Dani.

Con el partido igualado Miguel amplió la ventaja ocal al finalizar una buena llegada por banda de Carles Romero, que fue un auténtico puñal por la derecha (2-0).

El Manises, pese a los dos goles, buscó pelea en todo momento. En defensa Míriam fue sin duda su referente haciendo gala de una seriedad y una contundencia impropias de su edad mientras que Díaz por banda izquierda daba profundidad al equipo y Álex se mostraba firme atrás en el flanco diestro.

El encuentro aún estaba abierto con el 2-0 hasta que justo antes del descanso Hugo anotó el tercero para los locales tras coger un balón suelto en el área y demostrar que era el más despierto de la clase para enviar la pelota a la red (3-0). Quizás fue el gol clave por su valor anímico justo antes del descanso.

Con ese marcador se marcharon los equipos a los vestuarios y en la reanudación un Álex omnipresente que se destapó como goleador pese a jugar en banda. Logró el cuarto y el quinto (4-0 y 5-0) dejando claro que es un jugador desequilibrante y con gol al mismo tiempo. De hecho, si eso se une a su faceta de trabajador incansable y aguerrido, el resultado es un auténtico 'box to box' de manual que libró además un precioso duelo con Adriano, el 'todoterreno' del Manises que no le fue a la zaga.

El Manises ya no podía disputar el encuentro, pero Manu cuando entró aportó firmeza y empuje mientras que Mario apareció en conducciones llegando desde segunda línea. Los visitantes no daban su brazo a torcer. Neizan aún estrelló un excelente disparo en el palo y el escurridizo Joel se fabricó otra ocasión que por muy poco no supuso el merecido gol del honor. Todos ellos son jugadores de primer año que la próxima temporada seguro darán que hablar y que pelearon ante un Vilamarxant en el que el control del tempo del partido corrió a cargo de Saúl y las internadas más peligrosas por banda fueron obra de anteriormente mencionado Carles Romero.

Aún tuvo tiempo en la segunda parte el guardameta visitante Zeus de sacar una mano prodigiosa en un uno contra uno, pero nada pudo hacer cuando Alejandro logró su doblete pese jugar de central al anotar el sexto (6-0) que cerraba el triunfo local.

El Vilamarxant, con un Martín que aportó un trabajo oscuro pero que sin duda agradeció su equipo, desgastó a la defensa del Manises de principio a fin, circunstancia que aprovecharon sus compañeros. Uno de ellos fue José, el jugador de refresco en el conjunto local, quien aportó una buena dosis de entrega durante todo el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego colaborando de forma decisiva en uno de los tantos.

Vilamarxant B: Carles Sanz, Miguel, Hugo, Alejandro, Saúl, Carles Romero, Álex y Martín. También jugó José.

Manises C: Zeus, Díaz, Míriam, Álex, Adriano, Dani, Érik y Neizan. Además jugaron Mario, Manu y Joel.

Goles: 1-0 Alejandro; 2-0 Miguel; 3-0 Hugo; 4-0 Álex; 5-0 Álex; 6-0 Alejandro.