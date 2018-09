Albelda carga con dureza contra Gomar

David Albelda ha comparecido esta mañana acompañado por cuatro de las personas fuertes de su candidatura como son Miki, Ana Moreno y Rubén Maestre para explicar las piedras angulares de su proyecto si alcanza el puesto de Presidente de FFCV. El excapitán del Valencia CF, en una exposisición breve, ha hablado de su intención de hacer partícipe a todo el mundo del proceso electoral bajo la etiqueta #EstásConvocado, así como de conceptos como "trasparencia, eficacia, pluralidad, implicación, diálogo e igualdad". Ha explicado que quiere que se deje de hacer referencia al fútbol femenino como algo que no sea fútbol en terminos globales, ha defendido junto a Miki la gestión especializada del fútbol sala y en su programa ha incluido ideas como crear una oficina de atención de la Federación con servicio de guardia durante los findes de semana o tramitar fichas gratuitas para impulsar el fútbol femenino entre muchas otras. Sin embargo, posiblemente la más llamativa sea su intención de construir "a largo plazo" 'La ciudad del fútbol y fútbol sala', un proyecto que incluiría instalaciones deportivas y también administrativas en un lugar que todavía estaría por determinar y que sería la sede de las selecciones territoriales.

En principio la cita era para explicar el proyecto, pero sobre todo cuando ha llegado el turno de preguntas han empezado a fluir las acusaciones hacia la candidatura de Salvador Gomar, que han sido de todo tipo. Albelda ha empezado dejando entrever que el estamento arbitral, ausente en el acto y que ha presentado a tan solo los 16 easambleístas que serán elegidos, ha sido coaccionado. De hecho Miki, por su parte, ha asegurado sentirse sorprendido por el hecho de que el otro candidato según su versión haya dicho "que los 16 votos de los árbitros los tiene prometidos". Albelda, haciendo siempre referencia al tiempo en el que Gomar estuvo trabajando como Secretario General de FFCV, ha afirmado también que el otro precandidato trabajó "desde dentro" para ganar asambleístas cuando aún ocupaba un cargo del que asegura además que no ha dimitido, sino que ha solicitado "una excedencia", que en el caso de perder las elecciones le podría suponer una indemnización. Ha acusado a los miembros de la junta electoral de ser "amigos de Salvador Gomar" e incluso en la presentación de la candidatura de un aspirante a asambleísta por parte de un club concreto ha hecho referencia a una posible falsedad documental, si bien ha matizado que no tiene intención de emprender medidas porque esa persona "al final está" como posible asambleísta. Las acusaciones han salpicado también a Damián López, delegado federativo en Alacant, y a José Miller, presidente del los árbitros valencianos, de quienes ha dejado entrever una intención de no promover unos comicios abiertos que favorezcan a la claridad. De hecho, al margen de catalogar al actual ente federativo como un "cortijo cerrado", ha mostrado también su disconformidad con el horario y la fecha previstas para la votación —un miércoles, el 19 de septiembre, en horario laboral— aludiendo además a algunas de las presuntas estrategias de su adversario como "no ilegales, pero no éticas".

Por último Albelda no ha descartado tampoco acudir "al TAD" si detecta irregularilades legales denunciables: "Si tengo que ir al TAD, iré".