Troleo a Estudio Estadio: David Vidal, favorito para entrenar al Real Madrid

Florentino Pérez ya le ha hecho la cruz a Julen Lopetegui y el despido es solo cuestión de tiempo. Ya se han abierto las apuestas para acertar quién será el futuro técnico y,al menos según los resultados de la encuesta que propone Estudio Estadio a través de su Twitter, el propio Lopetegui y David Vidal serían los favoritos de los aficionados para entrenar al Real Madrid. Un troleo en toda regla que tiene ya miles de votos registrados.



Hoy os preguntamos: ¿quién debería ser el entrenador del @realmadrid? Es la pregunta que propone el programa de Televisión Española ante la que parece inminente salida de Julen Lopetegui del banquillo madridista. Entre los cuatro candidatos que presenta, el propio Lopetegui, Solari, Roberto Martínez y Mourinho, el más votado (con el 50%) es Julen Lopetegui, actual entrenador del Real Madrid, por delante de Mourinho, que además ha descartado la opción de salir del Manchester.



Poco después, Estudio Estadio proponía todavía más candidatos en su Twitter: La verdad es que no nos cabían más candidatos así que doblamos la pregunta, ¿quién debería ser entrenador del @realmadrid? En esta ocasión ya no se trata de José Mourinho sino que propone los nombres de Míchel, Blanc, Laudrup y David Vidal. ¿Sorpresa? Como no podía ser de otra manera, el más votado en esta ocasión con el 64% de los participantes es David Vidal.