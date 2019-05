"Hay que levantarse porque está la final de Copa contra el Valencia"

"Estamos todos muy calientes. Hay que levantar al equipo, a los técnicos... porque hay una final de Copa del Rey contra el Valencia y hay que hacer todo lo posible". Con esas palabras aparecía Josep María Bartomeu tras el encuentro en Anfield en el que el Barcelona cayó derrotado por 4-0 y decía adiós a la final de la Champions League. El máximo mandatario culé no se quedó ahí y volvió a incidir en esa cita. "Habrá tiempo para reflexionar. Tenemos una final de Copa del Rey en las próximas semanas. Es difícil de explicar. Ahora toca la Copa del Rey, a levantar el ánimo y lo siento mucho por la afición del Barcelona. Los socios y todos los que dan aliento al equipo", señaló antes de volver a hablar sobre esa cita. "Hay que recuperarse. Hay días para preparar la final. Hoy no es día para saber qué hacer a partir de mañana", explicó.

Sobre el partido, Josep María Bartomeu señaló lo duro que es recibir un golpe así. "Otro palo, tuvimos uno el año pasado y otro este año. Está muy mal por los aficionados. Felicito al Liverpool, han hecho un gran partido nos han metido cuatro y nos dejan fuera", sentenció.

"No tiene explicación la jugada del cuarto gol. Ha habido un cierto despiste. No he hablado con el entrenador, pero el ambiente se ha enfriado y no hay explicación. Ha sido una noche nefasta", aseguró en relación a la jugada con la que Origi dejaba fuera al Barcelona, la del 4-0. Sobre si no han reaccionado con respecto al choque de ida, con un marcador engañoso. "Es fácil decir que en la ida nos dominaron. El entrenador y todos deciden poner a los que están mejor. Cuando nos han metido el primer gol hemos tenido opciones, con el segundo también, pero con el tercero y ya con el cuarto...", señaló.