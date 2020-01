El Liverpool al acecho: quiere a la perla del Villarreal CF

No va a ser un mercado fácil en La Cerámica. Tras el rumor de venta de Ekambi, un grande de la Premier quiere llevarse a la referencia de la cantera del Submarino. Y ojo, porque puede ser una oferta muy atractiva

En La Cerámica están muy pendientes del futuro de Samu Chukwueze, una de las perlas de su cantera, y que no deja de llamar la atención de los grandes de Europa. Días después de llegar rumores sobre un posible interés del Olympique Lyon, que también querría al atacante Ekambi (afectando esto directamente al VCF), es turno del Liverpool de Kloop.

El conjunto inglés ha demostrado ser un referente en fichar juventud y talento. En este sentido, el perfil del nigeriano de 20 años es idóneo. Rápido con desborde y peligro, un atacante que podría cuajar a las órdenes de Klopp en Anfield. No es la primera vez que un grande de la Premier como el Liverpool está al acecho de Chukwueze (incluso llegó a publicar en su página web en el apartado de rumores que estaban siguiéndole la pista), que llegó hace unos años a la cantera 'grogueta' como una apuesta de Fernando Roig por medio millón de euros. El pasado mes de noviembre ya sonaban rumores de los 'reds', pero también del Manchester City o del Chelsea.

Una proyección meteórica

El talento del joven futbolista amarillo no pasa desapercibido. La temporada 18/19, la de su irrupción en LaLiga fue inmejorable: marcó 8 goles y terminó jugando con la absoluta de los 'Eagles', con la que quedó en tercer lugar en la Copa África. Este año no está siendo igual.

El extremo suma 3 goles y 3 asistencias en 1.105 minutos; no lo está jugando todo y no está conforme, pese a haber tenido minutos en 18 jornadas de la competición doméstica y así lo ha manifestado en alguna ocasión cuando ha dejado el Submarino para jugar con su selección. "Tanto el entrenador como el dueño del club al que vaya tienen que quererme", manifestó. Además, el hecho de no estar en Europa le está restando visibilidad, la misma que el curso pasado logró con el Villarreal CF en la Europa League y que le hicieron ser nominado al Trofeo Kepa o el Balón de Oro para menores de 21 años.

La cláusula del atacante subió a finales del 2019, puesto que Fernando Roig temía lo peor y prefería rentabilizar una posible venta al máximo. Costó, pero finalmente Chukwueze renovó hasta 2024, tal y como publicó el Diario Mediterráneo (aumentó un año su contrato) con una cláusula repleta de variables que escalaba a los 100 millones de euros, aunque podría quedar en unos 80 'kilos'.

Por su parte, los medios ingleses la cifran en mucho menos y afirman que el Villarreal CF lo dejaría escapar por unos 40 millones de euros, en todo caso una venta récord que superaría la más cara de la historia que fue la de Pablo Fornals al West Ham por 27 millones de euros. No sería el único pretendido, puesto que Pau Torres también interesa al Manchester City, aunque dichos rumores de finales de año parecen haberse enfriado.



Otro candidato para Funes Mori

Pese a que la plantilla solo cuenta con tres centrales; Pau Torres, Raúl Albiol y Funes Mori, Javi Calleja no cuenta con el tercero de ellos. Después de hacerse visible el interés del Rayados mexicano, donde también juega su hermano el delantero Rogelio, llega el turno del Galatasaray. Es evidente que el argentino, que no entró en la lista para jugar ante la Real Sociedad, saldrá puesto que está en la rampa de salida. De ser así, Chakla del filial, podría escalar al primer equipo, y de poner rumbo a Turquía, dicho movimiento afectaría directamente al futuro del exvalencianista Murillo.



