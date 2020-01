Víctor Sánchez del Amo rompe su silencio

Víctor Sánchez del Amo ha comparecido este miércoles para explicar el presunto intento de extorsión al que habría sido sometido derivado del vídeo sexual que se hizo público días atrás, así como su despido del Málaga. El técnico ha agradecido el apoyo que le ha llegado "desde todos los ámbitos habidos y por haber. Primero, a la familia malaguista, gracias por ese apoyo en estos momentos bastante complicados. A toda la familia del mundo del fútbol, me ha abrumado la cantidad de apoyo, jugadores y ex jugadores, técnicos, al presidente de la RFEF por su apoyo. A mi familia deportiva, compañeros de lucha constante, por su apoyo en los buenos y en los menos buenos momentos. Y por supuesto a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, que también son víctima de esta situación y que han sido un apoyo básico desde el primer momento".

Tras ese inicio, se ha referido al incidente en concreto: "Reitero que he sufrido un delito por violación de mi derecho a la intimidad, con acoso y extorsión, que forma parte de mi más absoluta intimidad, hecho que condeno como la inmensa mayoría de personas cuando han tenido conocimiento. Pido máximo respeto por la afectación que esto tiene para mi familia, y también para no perjudicar las investigaciones que se están llevando a cabo. Estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio. Los principales objetivos están siendo menores y mujeres. Es para tratarlo de manera muy seria y no hacer ni mucho menos bromas. Porque cuando he puesto esto en manos de la Policía, ellos me lo han dejado clarísimo. Y no he aceptado el chantaje porque sentiría que apoyo a estas bandas mafiosas que están detrás. Pero no van a encontrar en mí a alguien que se ponga de lado de fomentar este tipo de delitos. Y animo a los que sufran estos delitos a que vayan a la Policía, que hacen un trabajo impresionante y que no sabéis lo que eso reconforta. Pero reitero, hay que reflexionar en qué estamos convirtiendo la sociedad. Me parece increíble. Si no quieres que te lo hagan a ti, ¿cómo se te ocurre hacérselo a otro? Estás siendo colaborador de las bandas mafiosas. Necesitamos fomentar una sociedad mucho más cívica con las cosas que están pasando. Que esto sirva de ejemplo. Lo primero que les dije a mis hijos es que me alegraba que me hubiera pasado a mí en vez de a ellos".

El trécnico también se ha referido a cómo ha sido su salida del club: "Lo consideramos absolutamente injusto. El martes a última hora el club a través de su director general, vía whatsapp me manda un comunicado en el que me aparta del equipo para investigar los hechos. Además me comunican que me impiden el acceso a las instalaciones del club, así como comunicarme con cualquier empleado, incluso mi cuerpo técnico. Ninguna pregunta por cómo está mi familia ni yo... Me emplazan a que me presente el día 13 en la Rosaleda. Imaginaos cómo está mi estado de ánimo. En mi cabeza tengo a mi familia. Yo interpreto de esa comunicación como que el club no me quiere. Mi respuesta es sencilla. Pagadme lo trabajado y me voy. La respuesta del club ni la voy a calificar. Hacen una propuesta económica donde me invitan a renunciar a parte del salario ya trabajado. Manifiestan que quieren controlar mi comunicación. Para mí eso es incuestionable y no permitiré que me controlen mi libertad de expresión (...) respondí al club que quería seguir y que me reincorporaran a mi puesto de trabajo lo antes posible. La respuesta del club fue la carta inmediata de despido".