Desestiman un recurso contra las obras del estadio de La Cerámica

La Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado el recurso de una vecina de Vila-real que consideraba que se había producido "abuso de poder" en las obras hechas en el estadio de La Cerámica para ampliar la grada VIP porque entendía que habían modificado la calle en la que vive y "no responden a una necesidad de interés general".

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la denuncia fue archivada por el Juzgado de Instrucción 1 del municipio castellonense el 10 de mayo de 2018, y ahora ha sido confirmada tras rechazar la Audiencia el recurso de apelación.

La Audiencia entiende que el recurso no puede ser estimado porque se trata de una cuestión administrativa, y además señala que la parte recurrente no ha "llegado a precisar circunstancias que pudieran dotar a los hechos de una posible relevancia penal".

La demandante alegaba una "vulneración del procedimiento procesal" y apuntaba a un "desvío de poder" porque las obras del estadio han supuesto "cambios" en la calle en la que vive -afirma que el voladizo no se sitúa a la misma distancia que el resto de edificaciones y las aceras no cumplen con las condiciones de accesibilidad y ancho legal-, y "no responden a una necesidad de interés general".

La Audiencia afirma que se trata de una cuestión de "derecho administrativo", pues la obra "se encuentra amparada" por las autorizaciones administrativas pertinentes y por la planificación urbanística municipal.