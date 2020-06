El técnico del Villajoyosa manda a los jugadores a casa y estalla

Pepe Soler, entrenador del Villajoyosa CF, uno de los clubes que deben disputar el 'play-off express' de ascenso Tercera División, envió a sus jugadores a sus casas el pasado lunes tras el primer entrenamiento individualizado y ha estallado en contra del protocolo que se ha establecido. El técnico reivindica igualda de condiciones para todos y anuncia que llegará hasta donde haga falta en aras de garantizar la salud de futbolistas y técnicos, así como de salvaguardar la igualdad de condiciones en la competición.

El texto de la misiva enviada a SUPER es el siguiente:

"Debido a la emergencia surgida por el calendario impuesto por la Federación Valenciana de Fútbol ayer iniciaron los entrenamientos individuales algunos jugadores del Villajoyosa C.F. con el objetivo de cumplir el protocolo de seguridad y tener una preparación mínima para poder competir reduciendo los riesgos a los que estamos expuestos. Yo, José Soler, entrenador del Villajoyosa, desde el primer minuto tenia la sensación de que estaba haciendo algo que no estaba bien y que estaba obligado a realizar. Ante esta situación me rebelé y mandé a los jugadores a sus casas porque como responsable de mi plantilla no podía garantizar su seguridad laboral (casi nula al no ser profesionales) y lo más importante, su salud.

Ante ello voy a tomar la decisión de hacer llegar a las autoridades federativas y de la Conselleria de salud los siguientes motivos que me impiden moralmente exponer a mis jugadores y tanto la federación como organizadora de la competición y la Conselleria como la entidad que vela por la seguridad de sus ciudadanos tomen conciencia y responsabilidad de lo que nos obligan a hacer.

Exijo un mínimo de 4 semanas para preparar a mi equipo desde que mis jugadores hayan pasado los test. Según la información que hemos recibido y cumplimos meticulosamente la federación se comprometió a facilitar los test y en el mejor de los casos los tendríamos para el Jueves 25 de Junio, no me vale eso de que algunos clubs ya están entrenando porque se los pagan ellos, ya que de este modo se está adulterando la competición discriminando a los equipos con menos recursos económicos. Es absolutamente inviable desde el punto de vista de la salud de los futbolistas pretender prepararlos 2 o 3 semanas para un esfuerzo de máxima intensidad, las pretemporadas son de 30 a 45 días después de estar un mes parados Ahora hemos estado parados mucho más tiempo y no hay ningún precedente de equipo profesional o amateur que haya competido en estas condiciones. La elaboración del calendario debe ser consecuente con los riesgos a la salud y en este caso Covid aparte es una auténtica temeridad que tendría consecuencias si le pasa algo a algún jugador.

No es mi intención emitir juicios de valor del cómo y porqué se hacen las cosas así, pero al final todo está recayendo en el deportista que debe firmar todo responsabilizándose de lo que pueda pasar. Yo como empresario hotelero no obligo a firmar a mis trabajadores de que no me hago responsable de cumplir las medidas de seguridad sanitaria ni les digo que son libres de no aceptarlas e irse de la empresa, por lo visto en el fútbol si, somos libres de renunciar a la competición sin castigo, pero perdiendo todo lo trabajado para llegar al Play Off.

Por último y esta si es mi intención voy a llegar hasta el final en la búsqueda de la responsabilidad legal y moral si finalmente tenemos que competir en unas circunstancias que primen los intereses económicos a los de salud de gente no profesional".