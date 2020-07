El vídeo del ascenso: así lo celebró el Castellón

El fútbol en Castellón está de enhorabuena. El ascenso, de la mano de Óscar Cano, permite a Castalia disfrutar de la categoría de plata tras muchos años por el 'desierto'. Y la celebración por supuesto merecía la pena. Desde el pitido final se desató la locura sobre el césped de La Rosaleda, donde se jugó el duelo contra el Cornellà. Los jugadores, técnicos y toda la expedición albinegra lo celebraron por todo lo alto.





?? ¡¡PAM, PAM, ORELLUT!! El grito suena con más fuerza que nunca esta mañana después de que el @CD_Castellon haya hecho realidad #ElSueñoDelAscenso.



????¡¡ENHORABUENA!!???? pic.twitter.com/gLY2KSRx9D — RFEF (@rfef) July 27, 2020

Eso sí, para la celebración en Castellón habrá que esperar. El club ha decidido no celebrar por el momento el ascenso a Segunda División conseguido frente a la UE Cornellà y lo ha aplazado al momento en el que la situación sanitaria derivada por la COVID-10 lo permita."El CD Castellón hace un llamamiento a la responsabilidad" tal y como señala en un comunicado lanzado tras obtener el ascenso a Segunda división. "No obstante, el 'partido' contra la Covid-19 continúa y desde la entidad albinegra queremos comunicar oficialmente que quedan aplazados todos los actos referentes a la celebración".La emergencia sanitaria no posibilita la reunión de un amplio grupo de personas, pero "el aplazamiento no significa la suspensión, sino que para el club la salud es lo más importante y, ante los rebrotes que recientemente se están dando, el club ha decidido por responsabilidad aplazar los festejos para cuando la situación sanitaria lo permita".Unas palabras que ha refrendado el presidente, Vicente Montesinos: "Ahora es el momento de pensar en los demás, especialmente en nuestros mayores, para que muy pronto puedan disfrutar de su equipo en la categoría de plata", concluye.