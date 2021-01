Emery confirma el casi adiós de Take Kubo

Unai Emery se mostró satisfecho en la rueda de prensa posterior al Villarreal 2-1 Levante UD y destacó que pese a haber "sufrido" está "muy contento con el trabajo del equipo".

"No es fácil imponerse a un equipo como el Levante que tiene paciencia y presiona bien. Aunque han pasado muchas cosas, teníamos controlado el partido, peor su gol nos ha generado nervios y al final hemos sufrido, aunque estoy contento con el trabajo del equipo", indicó el entrenador vasco.



Para Emery ha sido importante la capacidad del equipo para sufrir y para esperar sus opciones. "Los cambios han aportado y la entrada de Jaume Costa nos ha ayudado mucho y aunque hemos tenido algunos desajustes, creo que estamos en el buen camino", prosiguió el preparador.



El adiós de Kubo, ¿rumbo al Getafe?

También explicó que la tarjeta mostrada a Yeremi en la primera parte ha propiciado la entrada de Chukwueze y que la salida de Niño se debió a que con Foyth en el equipo, Parejo y Trigueros podían ser más ofensivos., agregó Emery, quien recordó que los empates en casa les dejaban "a medias", pero que el triunfo era importante tras haber caído en Sevilla y de cara al encuentro de Copa del Rey en Zamora y en Vigo ante el Celta.

A su vez, el técnico informó de que Take Kubo podría tener los días contando en la entidad amarilla, donde nunca ha llegado a ser importante como se esperaba cuando en verano llegó cedido por el Real Madrid. "Le pregunté si quería quedarse o quería irse y me dijo que está buscando una salida", reiteró Emery, quien agregó que a partir de esta respuesta su mente está puesta en futbolistas que estén "metidos" en el equipo.

"El comportamiento de Take es bueno, nos ha ayudado y debe seguir creciendo, pero el jugador me dijo que quiere salir para buscar más minutos y por eso no estaba en la lista de convocados", concluyó el entrenador del Villarreal. Su próximo equipo podría ser el Getafe, que ahora aprieta para hacerse con los servicios del centrocampista nipón.