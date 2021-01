Un golazo de Iñaki Williams da la Supercopa al Athletic

Un golazo de Iñaki Williams en la prórroga le dio la gloria al Athletic Club al ganar al Barcelona (2-3) y su tercer título de la Supercopa de España, tras una final con alternativas y donde la fe de los bilbaínos superó a un rival con Leo Messi muy por debajo de su nivel y que terminó expulsado en el último suspiro.



Tras una primera mitad con el equipo vasco superior, aunque con pocas ocasiones hasta que Griezmann adelantó a los azulgranas en el 40 y a los dos minutos De Marcos hizo el 1-1, el delantero galo del Barcelona volvió a marcar en el 77, pero Asier Villalibre igualó en la recta final y luego Williams decidió en el tercer minuto de la prórroga.





Griezmann no falla en el área pequeña.

Se adelanta el Barcelona a quince minutos del final.#SupercopaDeEspaña pic.twitter.com/AZTVryNItc — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 17, 2021

Tarjeta roja para Messi por esta acción con Villalibre.#SupercopaDeEspaña pic.twitter.com/avNFTO22OY — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 17, 2021

Ficha técnica:

para impulsar sus carreras, con muchos claroscuros, tras deshacerse en semifinales del nuevo formato de la Supercopa de la Real Sociedad en los penaltis y del Real Madrid, respectivamente.Despejada la gran incógnita previa a la final al recuperarse Leo Messi de su problema en un muslo y abanderar así a un equipo que, con el astro argentino, multiplica de forma exponencial su capacidad de juego, de intimidación y de peligro, Ronald Koeman y Marcelino García Toral apostaron por cierta continuidad en sus onces.con la entrada de Messi y del lateral estadounidense Sergiño Dest por el danés Braithwaite y Óscar Mingueza; y en el Athletic, la única novedad del central Yeray Álvarez por Unai Núñez.Los, con una asfixiante presión arriba que incomodó mucho la salida del balón de un Barça quizá apocado en exceso, como si no supiera neutralizar las armas de un rival que jugó sin miedo y dejándose el alma en cada disputa.La primera consecuencia de esta extraña falta de claridad en los culés, cuando no recelo y ausencia de intensidad, fue la nula presencia de Messi en las escasísimas llegadas de su equipo. Incómodo y desdibujado, contagiado por el aletargamiento de sus compañeros, el argentino apenas apareció., con los leones más incisivos y el Barcelona incapaz de generar acercamientos claros a la meta de Unai Simón, salvo una falta centrada por Messi y bien resuelta por el portero del Athletic en el ecuador de este periodo.La réplica la puso. Messi lo intentó a los 37 minutos desde fuera del área, aunque no fue hasta tres minutos después cuando Jordi Alba buscó desde la izquierda al argentino, quien intentó el remate sin éxito y el balón le quedó muerto a Griezmann para que marcara el 1-0.Sin embargo,y Óscar De Marcos logró la igualada en el 42 aprovechando un magnífico pase de Iñaki Williams.En la reanudación, con la entrada de Óscar Mingueza por Dest, tocado físicamente, el Barça quiso dar un paso adelante y tuvo más protagonismo, con más toque para intentar hilvanar jugadas que pusieran en apuros a los bilbaínos, que no se arredraron y mantuvieron su gran despliegue físico.Una falta del capitán Muniain poco antes de la primera hora de juego encontró su fruto al cabecear a la perfección al fondo de las mallas Raúl García, bigoleador en la semifinal contra el Madrid, pero el 1-2 fue anulado al intervenir el VAR por un fuera de juego claro, aunque muy justo, del navarro.Pero fueron los azulgranas los que golpearon por segunda vez, a 13 del final y de nuevo por medio de Griezmann, más atinado en esta final que en los últimos tiempos. El galo fusiló al meta rojiblanco tras un medido pase de Alba, que llevó mucho peligro por su banda.Tras el ingente esfuerzo realizado, y pese a que, el Athletic no se rindió y encontró el premio a su fe justo en el 90 al empatar con un remate inapelable Asier Villalibre, que había salido siete minutos antes, un extraordinario lanzamiento de falta de Muniain.Forzada in extremis la prórroga,y le bastaron tres minutos para remontar con un golazo de Iñaki Williams.El internacional español recibió un balón de Muniain, que firmó un gran partido, se preparó la pelota algo escorado en el área grande y se sacó un obús de rosca que se coló por la escuadra.A partir de ahí, el Athletic enfrió el partido.y mal, casi lo mismo que le ocurrió a Unai Núñez en el minuto 105..Griezmann tuvo el empate que hubiera llevado a los penaltis en el 111, pero empalmó con la derecha y el balón se fue fuera.por una agresión a Villalibre. El final más feo para el Barça.Ter Stegen; Dest (Mingueza, m.46), Araujo, Lenglet (Trincao, m.115), Alba; De Jong, Busquets (Riqui Puig, m.97), Pedri (Pjanic, m.88); Dembélé (Braithwaite, m.88), Messi, Griezmann.Unai Simón; Capa (Berenguer, m.80), Yeray, Íñigo Martínez (Unai Núñez, m.95), Balenziaga (Lekue, m.83); De Marcos, Vencedor (Mikel Vesga, m.80), Dani García, Muniain; Raúl García (Villalibre, m.83), Williams (Morcillo, m.115).1-0, M.40: Griezmann. 1-1, M.42: De Marcos. 2-1, M.77: Griezmann. 2-2, M.90: Villalibre. 2-3, M.93: Williams.Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Expulsó con roja directa al barcelonista Messi (m..120), por agredir a Villalibre, tras consultar la videopantalla a pie de campo después de ser avisado por el VAR. Además, amonestó por el Barcelona a Lenglet (m.11) y Jordi Alba (m.114), y por parte del Athletic a Dani García (m.67), Villalibre (m.109) y Morcillo (m.110).Final de la Supercopa de España, disputada a puerta cerrada en el estadio sevillano de La Cartuja. Césped en perfecto estado.