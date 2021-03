"He vivido al otro lado y sé de la importancia"

Unai Emery, técnico del Villarreal, compareció ayer en la jornada previa al partido ante el Valencia y no dudó a la hora de darle valor al encuentro y a los puntos de esta noche: "Todos somos conscientes de la importancia del partido. Sabemos que no hemos empezado bien esta segunda parte de la temporada, por lo que debemos ser autocríticos para buscar esas mejoras".

El choque llega en un clima algo crispado por parte del técnico con el colectivo arbitral y a ello se refirió también abiertamente: "Tengo maximo respeto al colectivo arbitral en toda mi trayectoria, les tengo todo el respeto y acepto su trabajo al máximo. El VAR es un elemento que debe ayudar a que no haya casi errores, pueden haber interpretaciones últimas, pero debe dar solo errores pequeños. Estamos viviendo como en este proceso se pitaban todas las manos y ahora ya no se pitan todas. Hemos sido perjudicados y beneficiados todos, considero que en nuestro caso puede que hayamos sido más perjudicados, pero lo entiendo. Lo único que pido es el respeto a las personas, las personas somos los que debemos tener ese respeto, ser capaces de entablar un diálogo. Sólo pido eso: más respeto entre todos y ser capaces de poder dialogar. No sé quién pita mañana (por hoy), es el juez, y por tanto no concibo una relación de cercanía, solo de respeto hacia él".

El técnico exvalencianista se refirió a la exigencia de jugar dos competiciones todavía: "La prioridad de la temporada es la liga, estamos en dos competiciones, pero la prioridad es la liga. Es la competición que nos dará el objetivo máximo de cara al próximo año. Aunque en Europa tenemos una exigencia y un recorrido en el que los exige ser muy responsables. Ganar la Europa League es muy complicado, pero tenemos nuestras opciones. No renunciamos a nada, pero lógicamente jugar dos competiciones te exige mucho. Debemos competir bien en las dos, pero la liga es la que te da la seguridad y la tranquilidad. Queremos competir otra vez y recuperar esas plazas".

Emociones Unai, que obviamente disputó los derbis al frente del Valencia contra el Villarreal, no ocultó que se trata de encuentros diferentes y lanzó loas a su homólogo en el Valencia, Javi Gracia, pese a la delicada situación que está atravesando el técnico valencianista, cuyo cargo podría correr serio peligro en el caso de una derrota esta noche: "Un derbi es un derbi. Yo lo he vivido del otro lado y conozco la importancia de estos partidos. Estos partidos siempre han sido intensos, vibrantes y muy importantes para las aficiones. No habrá público, pero las emociones están ahí y hay mucha gente pendiente de ello. Va a ser un partido muy difícil, Javi Gracia trabaja muy bien a sus equipos, prepara muy bien los partidos y analiza muy bien a los rivales. Sin duda nos espera un partido muy complicado, les tenemos mucho respeto, es un derbi y tres puntos muy importantes".

Por último al técnico de Hondarribia se le preguntó por la posibilidad de que regrese precisamente esa afición a la que él había hecho referencia anteriormente a los estadios: "Soy un ciudadano más y espero noticias positivas en este tema, que regrese la normalidad social y económica. Una normalidad que espero que pueda regresar al fútbol".

El Villarreal de Emery aterriza hoy en Mestalla tras encadenar siete jornadas ligueras sin conocer el troiunfo con cinco empates y dos victorias por lo que su urgencia también es máxima".