El morbo lo pone el Andorra de Piqué y Sarabia ante el Villarreal B

Finalizó la segunda fase en el subgrupo 3B que englobaba a los equipos de la Comunitat Valenciana en Segunda División B y ya se sabe por qué objetivo luchará cada uno de ellos. De ese modo Alcoyano y Villarreal B lucharán por ascender a laLiga SmartBank una vez que han asegurado ya su plaza en Primera División RFEF; Hércules, La Nucía y Atlético Levante apurarán sus opciones de 'ascender' a Primera División RFEF; y Atzeneta, Orihuela y Mestalla buscarán como mal menor evitar su descenso a Tercera RFEF y 'mantenerse' en Segunda División RFEF.

Sin embargo, lo que no está definido aún en su totalidad es a quién se enfrentará cada uno de ellos en esta segunda fase en la que los equipos se miden únicamente a rivales del otro subgrupo. Eso se debe a que el subgrupo 3A (mayoritariamente catalán) tenía 11 equipos y aún le queda una jornada que se disputa este fin de semana, en la que hay un equipo que destaca sobre el resto por no haber definido aún su objetivo.

Se trata del Andorra (el único equipo no catalán del subgrupo) en cuya gestión está metido el polifacético Gerard Piqué a través del grupo Kosmos que él mismo preside.

A falta de esa última jornada el conjunto del principado es tercero, por lo que ahora mismo sería rival de Alcoyano y Villarreal B, pero aún debe jugar este fin de semana en el campo del Lleida. Es cietto que el conjunto ilerdense no se juega nada definitivo en el envite, pero no lo es menos que con el criterio de coeficiente que determinará la clasificación final siguen teniendo muchísimo valor los puntos en juego. Si el Andorra de Piqué cae en el Camp d'Esports y el Badalona (que ahora mismo es cuarto por detrás) gana al Barça B en su campo, ambos empatarían a puntos y el goal-average lo tienen ganado los catalanes por lo que ellos jugarían por ascender a LaLiga SmartBank y el Andorra por hacerlo en la novedosa 1ª División RFEF, algo que le enfrentaría a Hércules, La Nucía y At. Levante.

A nadie se le escapa que el proyecto de Piqué es ambicioso. La muestra más evidente es la reciente contratación del controvertido Eder Sarabia (40 años) como técnico a mediados del mes de enero en sustitución de Nacho Castro, que fue destituido pese a ir segundo en la clasificación. Sarabia había sido segundo entrenador del propio Piqué en la convulsa etapa con Setién en el banquillo. Si embargo el relevo de momento en términos tangibles le ha valido solo para sumar tres victorias, tres derrotas y dos empates, y para perder un puesto en la clasificación.

Especial morbo tendría en cualquier caso el reencuentro de Sarabia con el Villarreal B luchando por el ascenso ya que el técnico pasó por las inferiores del club groguet años atrás, del cual salió en un clima beligerante al dirigirse a la cúpula del mismo intentando hacerle ver que se habían equivocado prescindiendo de él y que pronto le verían en un equipo de mayor calado.