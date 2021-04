La decisión del Manchester United con el futuro de Juan Mata

El futuro de Juan Mata ha dado un giro de 180 grados. El futbolista burgalés, que lleva en el Manchester United, tenía decidido abandonar el conjunto inglés al finalizar la temporada.

De hecho, termina contrato a la conclusión del presente curso y todavía no había renovado. La prensa inglesa ya se hacía eco de la decisión de abandonar la disciplina de Old Trafford, pero ahora los planes podrían haber cambiado y podría seguir siendo 'red devil'.

El diario Daily Star ha informado de que Juan Mata seguirá en el Manchester United. A sus 32 años, podría por tanto seguir jugando en la Premier League por una decisión unilateral del cuadro inglés. Dicho medio informa de que el Manchester United informa de que el conjunto 'red' ha decidido por sorpresa hacer uso de la opción del contrato que le permite extender su contrato una temporada más. De acuerdo a esta cláusula, si finalmente Mata decidiera irse el club al que marchara tendría que pagar unos 6 millones de euros en concepto de traspaso.

No parece que sea el caso, porque fuentes cercanas al Manchester United confirman que Juan Mata está encantado con la opción de seguir en el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, conjunto en el que lleva jugando desde enero de 2014. Mata, que no está teniendo su mejor año (falleció recientemente su madre y no está jugando demasiado), es muy respetado dentro del vestuario y además gestiona un negocio en Manchester (un restaurante).