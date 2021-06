Efecto dominó en el mercado con el Sevilla FC y Rafa Mir

El Wolverhampton inglés está pendiente de la situación de Youssef En-Nesyri, delantero del Sevilla FC cuya temporada ha sido más que exitosa. En este sentido, publica el rotativo inglés 'Daily Star' que los Wolves podrían, incluso, pasar a Monchi, director deportivo sevillista, una propuesta de 35 millones de libras (algo más de 40 'kilos') para llevarse al internacional a la Premier League.

No es la primera vez que vinculan al marroquí con la Premier; cabe destacar que ya se puso encima de la mesa del Sevilla el pasado mercado invernal una oferta de 30 millones de euros por el delantero, procedente del West Ham. El Sevilla declinó la oferta porque consideraban que el potencial del futbolista era mayor y el tiempo les ha dado la razón. El club pagó la cláusula de 20 millones de euros al Leganés por el delantero, algo que en su momento se llegó a criticar, y la apuesta del Sevilla y personal de Lopetegui dio sus frutos, tanto que ahora quien lo quiera por la vía de escape debe pagar 80 'kilos'. Y a todo ello se ha de sumar que En-Nesyri ha ido creciendo jornada a jornada, hasta completar un curso con 18 goles y terminar entre los mejores anotadores de LaLiga.

Evidentemente, en un mercado como el actual, el Sevilla estaría dispuesto a negociar si llega una buena oferta por el atacante y en este sentido, los Wolves consideran que 35 libras pueden bastar. El equipo inglés prepara una ofensiva por sus problemas en la línea de gol. Sin Raúl Jiménez en el tramo final del curso (sí estará el próximo curso) y William José, cedido por la Real Sociedad, no seguirá en el equipo porque no ejecutarán su opción de compra.



El efecto dominó en el mercado

No solo los Wolves están pendientes de En-Nesyri en la Premier. No es para menos después de anotar 24 goles a las órdenes de Julen Lopetegui este curso (18 en Liga y 6 en Champions). Y el Sevilla, en un mercado difícil marcado por la pandemia, podría dejarlo marchar si la oferta supera los 50 millones.

Falta por ver si los Wolves suben la ofensiva por el marroquí. Y en caso de hacerlo, el 'efecto dominó' podría repercutir directamente en Rafa Mir. El delantero, propiedad del equipo inglés y cedido en el Huesca el pasado curso, vuelve al Molineux Stadium este verano. Ahora bien, podría volver a salir, y más después de descartar la renovación tras su exitosa cesión en El Alcoraz, donde anotó 16 goles y se revalorizó considerablemente.

Con contrato hasta 2022, si no renueva los Wolves lo tienen que poner en el mercado para no arriesgarse a que se marche el verano que viene gratis. SUPER ya publicó que su vuelta al Valencia CF es complicada porque está tasado en unos 15 millones de euros (su valor de mercado es de 12), pero no es imposible. Hay varios jugadores en el club de Mestalla que podrían abaratar la operación...