Se espera un mercado 'movidito' en el fútbol europeo. Tras un mercado bastante discreto, el pasado, como consecuencia de la crisis del coronavirus... la economía futbolística comienza a despertar y se esperan novedades importantes en el mercado de fichajes. La última nos deja sorpresas casi a diario, pero el nuevo contexto es distinto al pasado. Ya no se estilan fichajes a golpes de talonario (son menos habituales), sino que los clubes buscan fórmulas alternativas para compensar sus balances económicos y mejorar sus plantillas. En este sentido, y atendiendo también a las consecuencias del Fair Play, habrá movimientos que lleguen en forma de trueque.

El último que se puso encima de la mesa es el del Barça y los Wolves, clubes que ya cerraron en el pasado movimientos por jugadores como Semedo, con Trincao y Adama Traoré como protagonistas. Cabe recordar que Joan Laporta afirmó hace unos días que habrá "tres o cuatro fichajes más" en una entrevista concedida a La Vanguardia. "No serán fichajes normales, si no buenos intercambios", comentó en el presidente blaugrana en la presentación del documental de TV3 'Messi, el desè art'. El de Adama Traoré por Francisco Trincao podría ser uno de ellos.

La situación de Adama

Adama no se esconde de su deseo de volver al Barça. Lo dejó bien claro en una entrevista a SPORT durante su concentración con la selección española para la Eurocopa. "Siempre me ha dado muchísimo. Barcelona ha sido mi casa y es mi casa. He crecido allí, estuve 8 años en el club. Habría que ver lo que ofrecen... pero la mentalidad es ahora ayudar a la selección y el partido del miércoles", dijo el delantero Su paso por el Barça dejó marcado a más de uno. Su velocidad punta y regate fueron su seña de identidad, ahora, con un más que notable cambio físico, hacen de él un futbolista como hay pocos en el mundo.

Llegó a las categorías inferiores del Barça en 2004 y debutó con el primer equipo el 23 de noviembre de 2013 en Liga ante el Granada. En total, disputó cuatro partidos, los dos primeros de la mano del 'Tata' Martino. Incluso llegó a estrenarse como goleador con un tanto ante el Huesca en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa, ya con Luis Enrique de entrenador.

Precisamente, Lucho es quien le ha llamado para participar en la Eurocopa con la selección española y formar parte de los 23 convocados con la 'Roja'. Con dos partidos disputados en la fase de grupos, Adama todavía no ha sumado ningún minuto.

Trincao, Guedes y Rafa Mir

El extremo portugués no ha cuajado una buena temporada como blaugrana. Es cierto que es su primera campaña en el Barça, pero la necesidad imperiosa del club de hacer caja, así como las reiteradas peticiones de Koeman por "mejorar el nivel de la plantilla", le sitúan como uno de los que tienen más números de hacer las maletas en este mercado de fichajes. La relación de su representante, Jorge Mendes, con el Wolverhampton de la Premier League es conocida por todos. Rúben Neves, Pedro Neto, Nelson Semedo, Daniel Podence, Rui Patrício, Vitinha y Joao Moutinho completan la nómina de jugadores lusos en dicho equipo.

Por lo tanto, no parece, en absoluto, descabellado que Mendes y Laporta acaben gestionando este intercambio a coste cero. La juventud de ambos jugadores, así como su similar valor de mercado harían de la operación un trueque de los que lleva mencionando el presidente blaugrana durante días.

La situación de Guedes, del Valencia CF, también entra en el análisis. Representado por el mismo famoso agente, el atacante de Mestalla también ha sido relacionado con los Wolves. El portugués, eso sí, no es demasiado querido entre los aficionados e incluso leyendas de la entidad inglesa. Eso sí, Bordalás cuenta con él y, a no ser que sea mediante una buena oferta o con el intercambio y cierta cantidad de dinero por el atacante Rafa Mir (otro de los jugadores que tienen mercado y que, en este caso, es de los Wolves pero quiere salir) seguirá en el Valencia CF.