Con la llegada de Ramos al PSG el central ha ofrecido una rueda de prensa por zoom para medios españoles. En dicha rueda hablo sobre el futuro de Mbappe, de Messi y del Madrid.

"No me atrevo nunca a decir qué debe hacer alguien, desde mi experiencia podría darle un consejo en privado. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores.

Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito. El Madrid es uno de los mejores del mundo y por historia el mejor, y los jugadores en alguna etapa de su vida tienen que pasar por aquí, pero a día de hoy le quiero en mi equipo y a todos nos gustaría que se quedara aquí", señaló el español sobre el futuro de Mbappé.

El central también habló sobre el posible fichaje de Leo Messi por el PSG: "Leo es uno de los mejores del mundo, pero no depende de mí. Podría decir mil cosas, pero no son determinantes. No está a mi alcance, pero lógicamente me gusta rodearme de los mejores".

En cuanto a jugar con Mbappé y Neymar se mostró muy ilusionado: "Me hace ilusión jugar con los dos. Tengo muy buena relación con Neymar y Kylian está a un nivel altísimo. Lo que quiero es ganar y hay que remar todos en la misma dirección. Estamos en el buen camino".

Por último, también habló sobre la selección española: "Tenemos un problema como país, la filosofía no cambia. Veo la Premier, a Bonucci y a Chiellini, que son héroes en Italia. Y tenemos que intentar que la gente admire a los que triunfan aquí. La admiración que sentimos con los de fuera, nos falta con los nuestros y lo echamos de menos. Es triste, pero es la realidad. No solo lo he sufrido yo, también otros jugadores. Cuando tenemos los cracks aquí no los valoramos. Tenemos que admirar más a la gente y envidiar menos".